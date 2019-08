Mali : Légères fluctuations par endroits la semaine dernière des prix des céréales

20 Août 2019

Bamako, Mali,20 août (Infosplusgabon) - Les marchés céréaliers ont connu de légères fluctuations des prix par endroits la semaine dernière au Mali, selon un communiqué des marchés agricoles.

En raison de la fête de tabaski célébrée le 11 août, la tenue des marchés hebdomadaires et le transport des céréales vers les grandes villes, les prix ont connu quelques perturbations, qui n’ont pas eu d’impact significatif sur l’évolution des prix, annonce le communiqué.

Le document souligne qu’à l’instar des périodes antérieures, c’est toujours la stabilité des prix, parsemée de légères fluctuations par endroits, qui s’observe sur les marchés céréaliers.

Au cours de cette période, les offres céréalières sur les marchés ont totalement couvert la demande à travers le pays.

Par exemple, dans le district de Bamako par rapport à la semaine précédente, les prix sont restés majoritairement stables. Ainsi, les prix au détail couramment pratiqués ont été 175 Fcfa le kilo pour le maïs, 200 Fcfa pour le mil et le shorgo, 250 Fcfa pour les mil, sorgho, maïs pilés, 375 Fcfa pour le riz importé brisé, le riz RM 40 thaïlandais et vietnamien et pour le riz local Gambiaka, 400 Fcfa pour le niébé et 500 Fcfa le kilo pour le fonio.

Les détaillants, eux, ont acheté le kg de maïs à 200 Fcfa à Kayes (ouest), 250 pour le mil et les sorgho/maïs pilés, contre 250 Fcfa pour le sorgho. Toujours dans la Cité des rails, le kg du riz importé brisé et du mil pilé a coûté 350 Fcfa, contre 600 pour le niébé et le kilo du fonio.

Les mêmes tendances sont observées dans les marchés de plusieurs localités du pays.

En ce début d'hivernage, les éleveurs ont moins de souci à se faire, les prix de l’aliment-bétail à base de graines de coton sont restés stables par rapport à la semaine précédent, souligne le document.

Ils ont varié entre 5.500 Fcfa et 9.000 Fcfa pour les sacs de 40 et 50 kg. Par contre, le sac de 50 kg de l’aliment-bétail de même type a été de : 7.500 Fcfa à Bamako et à Koulikoro-Ba et à Sikasso (sud). La même quantité a coûté 8.500 Fcfa à Ségou(centre) le prix de 40kg a été de 6750 Fcfa à Mopti digue (centre), 7.500 Fcfa à Gao (nord) contre 8.000 Fcfa à Tombouctou (nord).

