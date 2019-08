Le Japon offre au Mali plus de 6.000 tonnes de riz pour renforcer le programme de sécurité alimentaire dans ce pays

20 Août 2019

Bamako, Mali, 20 août (Infosplusgabon) - Le Japon vient de faire don au Mali de 6.428 tonnes de riz d'une valeur de 2,5 milliards de FCFA, dans le cadre de l'assistance alimentaire de ce pays au Mali pour l'année fiscale 2017, a-t-on appris de source officielle.

La cérémonie de remise de cette donation s’est déroulée, lundi, à Bamako, en présence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoum Dénon, de l’ambassadeur du Japon au Mali, Daisuke Kuroki.

En remettant ce don, l’ambassadeur du Japon a expliqué que ce geste de solidarité fait partie intégrante de la coopération économique bilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien, ajoutant qu’avec l’extension des conflits multiformes dans la région de Mopti, au centre du Mali, il y a environ 7,2 millions de personnes, soit plus de 35% de la population, qui vivent dans les régions affectées par la crise.

Le riz offert par le Japon sera envoyé dans les différentes régions du pays, surtout dans la région de Mopti affectée par la crise sécuritaire, a-t-on précisé.

Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a reconnu que cette assistance alimentaire est d’une importance capitale pour le Mali par son apport dans le renforcement du programme de sécurité alimentaire du pays, notamment en cette période de soudure sur toute l’étendue du territoire national, et pris l’engagement que ce don sera utilisé à bon escient.

"Une partie ira directement aux consommateurs pour faire face à la précarité dans la région de Mopti. Une autre partie permettra de juguler le marché malien pour permettre au consommateur d’accéder au riz à bas prix", a souligné M. Dénon.

Selon le Commissariat à la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire touche aujourd’hui un Malien sur cinq et que les femmes et les filles sont les plus exposées du point de vue de la protection, dans les zones les plus affectées par la crise, notamment dans les régions du nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit) et la région de Mopti.

Cette structure de l'Etat note que beaucoup de cultivateurs n’ont pas pu exercer depuis deux ans leurs activités à cause de l’insécurité (conflits inter-communautaires et attaques djihadistes) qui entrave en même temps que le changement climatique les activités agricoles, présageant ainsi une issue incertaine pour la campagne agricole 2019-2020.

