Les rapports sexuels plus précoces chez les femmes que les hommes au Bénin

20 Août 2019

Cotonou, Bénin, 20 août (Infosplusgabon) - Les rapports sexuels sont plus précoces chez les jeunes filles béninoises que chez leurs frères garçons, selon une enquête de l’institut nationale des statistiques et d’analyses économique (INSAE).

« Au Bénin, les femmes ont leurs premiers rapports sexuels 1,4 ans plus tôt que les hommes. L’âge médian aux premiers rapports sexuels est de 17,3 ans parmi les femmes de 25-49 ans, contre 18,7 ans parmi les hommes de 25-49 ans», révèle la cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V, 2017-2018) réalisée par l’INSAE.

L’enquête précise également que chez les femmes, l’âge médian aux premiers rapports sexuels augmente avec le niveau d’instruction. Par contre, chez les hommes, il n’y a pas d’association claire entre l’âge médian aux premiers rapports sexuels et le niveau d’instruction.

L’EDSB-V a été réalisée sur le terrain de novembre 2017 à février 2018. Au cours de l’enquête, 15 928 femmes de 15-49 ans dans tous les ménages sélectionnés et 7 595 hommes de 15-64 ans dans la moitié des ménages sélectionnés ont été interviewés avec succès.

La quasi-totalité des informations recueillies sont représentatives au niveau national et des 12 départements, pour la ville de Cotonou et les autres villes et pour le milieu urbain et le milieu rural, précise-t-on.

