L’opposition burkinabè exige la démission du gouvernement après une attaque d’envergure contre l’armée dans le Nord du pays

20 Août 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 août (Infosplusgabon) - L’Union pour le progrès et le changement (UPC), principal parti d’opposition du Burkina Faso dit avoir appris avec une "grande consternation", la mort de plus d’une dizaine de militaires burkinabè dans l’attaque, lundi, contre leur détachement basé à Koutougou, dans le nord du pays et a exigé, dans un communiqué, la démission du gouvernement.

"Depuis que le Burkina Faso mène la guerre contre ses ennemis sans visage, jamais ses soldats n’ont connu pareille perte dans leurs rangs", a réagi le parti politique soulignant qu’"à chaque attaque, l’émotion collective déplore les morts, et la vie continue comme si de rien n’était".

Pour l’UPC, ces gouvernants ont failli depuis longtemps à leur mission et "ils ne se soucient plus que du pillage des maigres ressources du pays, de la préparation des futures échéances électorales et de leur maintien au pouvoir".

Le parti rappelle que le drame de Koutougou vient s’ajouter à une situation déjà chaotique, notamment, des centaines de morts et plus de 200.000 déplacés du fait du terrorisme, l’occupation de plusieurs zones du territoire national par des groupes armés, l’effondrement continu de l’économie nationale et la déchirure du tissu social et des conflits intercommunautaires inédits.

"En conséquence, l’UPC demande la démission pure et simple du gouvernement en place, et la nomination par le Président Roch Kaboré d’une nouvelle équipe qui aura pour mission première, la défense de l’intégrité territoriale et la sécurité des Burkinabè", a estimé le parti.

Selon une source proche de la Présidence, le Président Kaboré doit tenir un conseil de défense ce mardi, tandis que l’opposition politique aussi prévoit se réunir cet après-midi.

