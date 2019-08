La Fondation Franz Weber salue la décision de la 18ème CITES d'une étude complète sur les poissons des récifs coralliens

19 Août 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 août (Infosplusgabon) - La Fondation Franz Weber (FFW) a salué lundi dans un communiqué, la décision de la 18ème Conférence des parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de mener une étude complète sur la situation des poissons des récifs coralliens en vue d'adopter des mesures de protection adéquates pour réglementer leur commerce international.

Cette décision a été prise par consensus après l'examen d'une proposition conjointe des États-unis, de la Suisse et de l'Union européenne (UE) à la 18ème CITES qui a débuté le 17 août à Genève.

La FFW a salué une décision prévoyante et importante pour la survie des poissons des récifs coralliens sérieusement affectés par le secteur des aquariums. Cette espèce prisée est capturée en utilisant du cyanure avec un taux de survie très bas, car 80 pour cent des poissons meurent au cours de leur transport. En outre, ces poissons ne peuvent pas se reproduire en captivité.

La biologiste de la FFW, Dr Monica Biondo, a publié une étude sur leur commerce en Suisse et dans les pays de l'UE dont les conclusions soulignent la nécessité et l'urgence d'une étude plus approfondie, du fait d'une absence de mécanismes de contrôle et de surveillance. Les résultats de l'étude approuvée par la 18ème CITES seront présentés à la 19ème COP en 2022.

Dans le monde, on dénombre environ mille aquariums publics et au moins deux millions de propriétaires d'aquarium privés. Ce secteur génère un excédent de 1,5 milliard de dollars chaque année.

