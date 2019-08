Une seule ville intelligente en Tunisie, selon un rapport qui met les Émirats arabes unis à la tête des pays arabes

19 Août 2019

Tunis, Tunisie, 18 août (Infosplusgabon) - La Tunisie est dotée d'une seule ville intelligente, a indiqué dimanche le Fonds monétaire arabe dans un rapport sur les villes intelligentes dans le monde arabe publié sur son site officiel, soulignant que le poids du marché des cités intelligentes atteindra 717 milliards de dollars en 2023.

Selon le rapport, les Émirats arabes unis sont à la tête des pays arabes qui détiennent des villes intelligentes avec cinq unités, suivis de l'Arabie Saoudite et du Qatar (trois villes pour chaque pays), la Jordanie et l'Irakien avec deux cités intelligentes et enfin le Koweït, la Tunisie et la Syrie (une ville).

L'expression ville intelligente désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour "améliorer" la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts, signale-t-on.

La transition vers la ville intelligente est considérée comme l'un des plus importants mécanismes qui va permettre aux gouvernements de satisfaire les besoins croissants des populations en matière de services publics et d'infrastructures modernes comme l'énergie, l'eau, la santé, les routes, le logement, les communications et l'amélioration de la sécurité sur les routes et dans les maisons.

La ville intelligente permettra aussi, grâce au développement rapide des technologies dans les différents domaines dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, de limiter la pollution par l'utilisation de systèmes avancés qui gèrent le traitement des déchets, l'utilisation des eaux et l'augmentation des espaces verts.

