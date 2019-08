Niger : Le 7ème contingent militaire nigérien prêt à se déployer au Mali

19 Août 2019

Niamey, Niger, 19 août (Infosplusgabon) – Un contingent militaire fort de 850 hommes et femmes des Forces de Défense et de Sécurité du Niger sera incessamment déployé au Mali où il servira dans les rangs de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), a-t-on appris, lundi, de source officielle à Niamey.

Ce contingent, le 7ème du genre vient de boucler à Ouallam (100 km au Nord-Ouest de Niamey) un entraînement intense de dix semaines aux opérations de maintien de la paix, conformément aux dispositions de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

La cérémonie marquant la fin de cette formation est intervenue, ce weekend, dans le camp de militaire de Ouallam sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari en présence de l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger, Eric Whitaker, ainsi que le chef d’état-major adjoint des Armées et autres officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité.

Le Niger s’est engagé depuis 2013 aux cotés de la communauté internationale pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale précisément dans sa partie Nord, tombée sous l’emprise des groupes terroristes suite à l’effondrement de l’Etat en Libye.

La formation du contingent a été assurée par une coalition de formateurs issus des Forces Armées Nigériennes, mais également d’autres nationalités. Ces formateurs sont, au total, au nombre de 28 personnes dont 18 Américains. Parmi les institutions des pays amis ayant aidé l’Armée Nigérienne à dispenser cette formation, on note un détachement de Global Peace Operations Initiative (GPOI) et d’un programme de formation spécifique contre les engins explosifs improvisés par le Service de l’Action contre les Mines des Nations Unies (UNMAS).

Selon le ministre de la Défense nationale, les partenaires du Niger ont en plus de la formation, mis à la disposition des Forces Armées Nigériennes d’importantes quantités de matériels divers, utiles à l’engagement de ce bataillon au Mali.

Kalla MOutari a salué l’exemplarité de la coopération avec les partenaires du Niger, en l’occurrence les Américains tout en leur témoignant la gratitude du pays pour les efforts fournis dans le cadre de la montée en puissance de ce septième contingent nigérien de la MINUSMA.

S’adressant aux militaires du contingent, le ministre de Défense Nationale a dit qu’ils étaient désormais prêts à remplir leur mission au sein de la MINUSMA. « Gardez toujours à l’esprit que vous êtes nos ambassadeurs pendant tout votre séjour au Mali. A ce titre, vous devrez faire montre de professionnalisme, d’intégrité, d’abnégation et de discipline sans faille. En un mot, vous devez toujours être exemplaires ».

Kalla Moutari a noté qu’il pouvait compter sur les militaires pour « perpétuer la solide réputation des contingents nigériens qui vous ont précédés sur divers théâtres d’opérations extérieures ».

Pour sa part, l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Niger, Eric Whitaker a loué la bravoure de l’armée nigérienne soulignant qu’elle est « l’une des institutions les plus fiables du pays ». « Des institutions fortes comme celle-là sont extrêmement importantes pour soutenir la démocratie. L’on ne cessera jamais de parler de l’importance de la participation continue du Niger au sein de cette mission des Nations Unies en cette heure critique du processus démocratique au Mali ».

« Aussi, il est important de noter que ce bataillon jouera un rôle de sécurité, vital lors des prochaines élections parlementaires et restera la première ligne de défense de la région contre l’extrémisme violent et l’instabilité émanant du Mali. Votre présence donne au peuple malien l’espoir que ses voisins de la région et la communauté internationale ne l’ont pas oublié au moment où il en a besoin ».

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon