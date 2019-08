Botswana : La Banque africaine de développement a un effet d’impulsion sur les projets de développement de la SADC

19 Août 2019

Gaborone, Botswana, 19 août (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a eu un effet d’impulsion sur le développement énergétique et infrastructurel régional de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le président de la Banque, Akinwumi A. Adesina, a fait cette remarque lors du 39e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC, qui s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie.

«La région de la SADC est connue pour sa progressivité et son lien fort d’unité, de fraternité, de coopération et d’intégration régionale. Le lien qui unit la région, resserré il y a plusieurs décennies lors de la lutte pour l'indépendance et la lutte contre l'apartheid, suscite un profond désir de croissance et de prospérité pour la population », a déclaré Adesina au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la région.

Il a noté que tous les dirigeants de la SADC travaillent dur pour le bénéfice de leur population et contribuent au développement de la région.

La BAD, a-t-il promis, "sera toujours à vos côtés pour soutenir fermement les dirigeants souhaitant un développement économique plus rapide de la région comme ils veulent faire davantage pour la SADC".

«Nous nous rapprochons beaucoup des pays. Depuis que vous m'avez élu président en 2015, nous avons maintenant 41 bureaux pays, dont celui basé en Tanzanie. Mon engagement personnel pour la région est très fort. J'ai nommé deux vice-présidents de la Banque originaires de l'Afrique australe, dont le premier vice-président lusophone de l'histoire de la Banque », a déclaré le Dr Adesina.

Les investissements actuels de la Banque dans la région de l'Afrique australe s'élèvent à près de 13 milliards de dollars US.

«Votre investissement dans la banque est très rentable. Pour chaque dollar de capital versé par la région, celle-ci a reçu environ 19 dollars d'investissements, soit un impressionnant ratio de levier financier de 19: 1 », a déclaré le patron de la BAD.

Dans le secteur de l’énergie, la Banque a investi 5 milliards de dollars US dans ESKOM, un choix essentiel pour l’alimentation en électricité de l’Afrique du Sud et de la région de la SADC. La Banque a également soutenu Maurice à travers l’octroi d’un financement à hauteur de 114 millions de dollars US pour la centrale électrique de Saint-Louis, qui fournit désormais de l'électricité à 36% au profit de la population.

«Libérer le potentiel du projet hydroélectrique INGA en République démocratique du Congo doit être une priorité absolue. Avec un potentiel de plus de 44 000 MW, il peut alimenter l'ensemble de la région et au-delà. C’est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement appuie fermement la réalisation d’INGA 3. Nous sommes prêts à contribuer à la réalisation des investissements nécessaires à l’atteinte de cet objectif », a déclaré Adesina.

La Banque a fourni 75 millions de dollars US pour financer les études de faisabilité de cette phase qui a une puissance de 4.800 MW et qui est destinée à fournir de l'électricité à la RDC, à l'Afrique du Sud et à d'autres pays.

«Les investissements de la Banque contribuent également à concrétiser le rêve de la route reliant Le Cap au Caire. L'année dernière, j'ai été ravi de rejoindre le président John Magufuli, ici en Tanzanie, lors de l'inauguration de la route de 251 km financée par la Banque africaine de développement qui relie Dodoma à Babati. Cela a permis de clore un chaînon manquant sur l'autoroute transafricaine reliant le Cap au Caire via Lusaka, Dodoma, Arusha et Nairobi », a déclaré Adesina.

Selon lui, les petits Etats insulaires sont également une priorité et le soutien des banques aux Seychelles et aux Comores les a aidés à mettre en place des infrastructures essentielles, notamment des réseaux de distribution d’eau et routiers.

La Banque a financé à hauteur de 300 millions de dollars US l'extension du port de Walvis Bay en Namibie afin de fournir un meilleur accès portuaire à la Zambie, au Botswana et au Zimbabwe.

La capacité du port a maintenant plus que doublé, passant de 300.000 à 750.000 unités équivalentes à vingt pieds.

La Banque finance également la construction du pont de Kazungula, qui reliera la Zambie et le Botswana, et améliorera l'accès au Malawi et à la RDC.

Le financement de 500 millions de dollars US par la BAD du corridor de Nacala constitue la clé d'une grande partie de l'intégration régionale dans la région de la SADC. Il développera le commerce régional de 25% et réduira les coûts de transport de 15 à 25%.

Pour faciliter les échanges intra-régionaux, la Banque a fourni 300 millions de dollars US pour le financement du commerce et en assurance des risques du commerce à la banque ABSA et à la banque First Rand en Afrique du Sud. Cela facilitera des échanges d'une valeur de 2 milliards de dollars US pour 20 pays.

La Banque a fourni 25 millions de dollars US pour soutenir la société de financement pour le développement E-Eswatini et 80 millions de dollars US pour la société de développement du Botswana. Ces deux financements étant destinés à fournir un accès au financement pour les petites et moyennes entreprises.

Au Lesotho, l’appui de la BAD aide ce pays à moderniser sa collecte et l’administration des recettes fiscales afin de mobiliser davantage de ressources pour son développement.

«L’agriculture offre d’énormes possibilités pour la région de la SADC, mais elle doit faire face à des risques climatiques dévastateurs, à des sécheresses et à des inondations dévastatrices. Les cyclones récents ont affecté massivement les économies du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe tandis que des sécheresses ont affecté la Namibie, Madagascar, le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Malawi et le Botswana », a souligné Adesina.

La Banque a fourni plus de 104 millions de dollars d'aide au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe pour répondre aux besoins humanitaires et de reconstruction immédiats après les inondations dévastatrices.

La BAD a financé le déploiement rapide de maïs économe en eau et résistant à la sécheresse pour plus de 2,5 millions d'agriculteurs, qui ont été plantés sur 1,1 million d'hectares l'an dernier, principalement dans les pays de la SADC. La Banque a également financé le paiement de primes d’assurance risques de catastrophe au Mozambique et à Madagascar.

En 2018, une autre menace, le ver de l'armée automnale, mettait en danger la sécurité alimentaire de la région de la SADC. La BAD est immédiatement passée à l’action et a financé la diffusion rapide de technologies permettant de lutter contre le ver de l’armée automnale, touchant 1,5 million d’agriculteurs.

Pour approfondir les investissements du secteur privé dans les pays de langue portugaise, y compris le Mozambique et l'Angola, la Banque a lancé le pacte de financement du développement lusophone, qui vise à mobiliser 5 milliards de dollars US d'investissements privés.

«Pour accélérer les investissements sur le continent, la Banque africaine de développement a lancé le Forum pour l’investissement en Afrique en 2018, le marché africain pour les investissements. Sous la présidence de notre hôte incroyable et généreux, le président Cyril Ramaphosa, l'événement inaugural a été un énorme succès : nous avons mobilisé des engagements d'investissement d'une valeur de 38,7 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure en Afrique, le tout en moins de 72 heures. Sur ce montant, près de 9 milliards de dollars ont été affectés à des projets dans la région de l'Afrique australe », a déclaré le président de la BAD.

"A mon avis, le succès continu du programme de la SADC dépend d'un renforcement du secrétariat de la SADC", a-t-il dit. La BAD soutient la création d'un fonds de développement régional de la SADC doté de 1,2 milliard de dollars US pour aider à mobiliser des ressources nationales pour les infrastructures et l'industrialisation régionales.

En mai 2019, la Banque a approuvé un financement de 2 millions de dollars US pour l'utilisation de ce fonds, notamment pour la préparation de projets dans les domaines de l'agriculture, des produits pharmaceutiques et des mines.

Adesina a exhorté tous les Etats membres de la SADC à accélérer la ratification de l'accord sur le Fonds de développement régional afin que ce dernier puisse commencer à faire son travail.

«Avec le soutien des dirigeants africains, la Banque africaine de développement a joué un rôle crucial dans l'obtention de résultats de développement impressionnants pour le continent. Depuis 2015, année du lancement de la stratégie High 5 de la Banque, 16 millions de personnes ont été raccordées à l'électricité et 70 millions de personnes ont eu accès à des technologies agricoles améliorées et 9 millions de personnes ont obtenu des financements d'entreprises privées », a-t-il déclaré.

Il a noté que 55 millions de personnes avaient accès à des moyens de transport améliorés et 31 millions de personnes ont eu accès à de l'eau et à un assainissement améliorés.

«Je vois un avenir meilleur pour la région de la SADC : des chemins de fer régionaux reliant toute la région, des chaînes de valeur régionales qui stimuleront la compétitivité, des zones agro-industrielles spéciales qui transformeront l'agriculture en une entreprise majeure dans la région, créant des millions d'emplois, et des pools énergétiques régionaux qui vont enfin résoudre le défi énergétique de la région », a ajouté Adesina.

