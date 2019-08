Sénégal : Les deux groupes des pré-éliminations Zone Afrique du TQOF constitués

19 Août 2019

Dakar, Sénégal, 19 août (Infosplusgabon) - Les six meilleures équipes de l’Afrobasket féminin 2019 qui s’est achevé dimanche soir au Dakar Arena de Diamniadio, avec le succès du Nigeria, savent désormais à quoi s’en tenir à propos des pré-éliminations Zone Afrique du Tournoi de qualification olympique féminin (TQOF) pour les Jeux Olympiques (JO) de 2020 prévus à Tokyo, au Japon.

Le tirage au sort de cette nouvelle compétition de FIBA a été effectué à Dakar et a donné un Groupe A composé du Nigeria champion d’Afrique, du Mozambique classé quatrième et de la RD Congo, sixième à l’issue du tournoi ; et un Groupe B où l’on retrouve le Sénégal, vice-champion d’Afrique, le Mali médaillé de bronze et l’Angola qui a terminé à la sixième place.

Ces équipes disputeront, du 14 au 17 novembre prochain, dans un lieu non encore déterminé, un tournoi au format « round-robin ». C’est-à-dire que les deux premiers des deux groupes s’affronteront dans des demi-finales croisées. Mais, il n’y aura pas de finale puisque les deux vainqueurs seront directement qualifiés au Tournoi de qualification olympique féminin (TQOF).

Cette compétition, prévue en février 2020, regroupera 16 Nations réparties en quatre groupes. Et les trois meilleures équipes de chacun de ces quatre TQOF se qualifieront pour les JO de Tokyo 2020. Même les Etats-Unis, champions olympiques en titre, et le Japon hôte des JO, prendront part à ces éliminatoires pré-olympiques.

A noter qu’auparavant, l’équipe qui avait remporté l’Afrobasket féminin se qualifiait directement pour le tournoi de basket des JO. Désormais, les pré-éliminatoires sont introduites dans le système de qualification. Ce qui, selon l’Ivoirien, Alphonse Bilé, directeur régional de FIBA Afrique, est une bonne chose. Puisque, a-t-il déclaré lors du tirage au sort, « nous devons jouer contre d'autres équipes des continents ». D’ailleurs avait-il ajouté, « il n'y a rien de surprenant à voir que les deux équipes qui ont participé à la Coupe du monde féminine FIBA 2018 sont les finalistes de Afrobasket de cette année ».

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon