L'équipe-pays des Nations Unies félicite le Soudan pour avoir conclu un accord constitutionnel

19 Août 2019

Khartoum, Soudan, 19 août (Infosplusgabon) - Mme Gwi-Yeop Son, Coordonnatrice humanitaire et Représentante résidente des Nations Unies au Soudan, a félicité le peuple soudanais pour avoir conclu une déclaration constitutionnelle tant attendue, ouvrant la voie à un gouvernement dirigé par des civils dans ce pays.

Dans un communiqué de presse, le responsable de l'ONU a déclaré que son équipe au Soudan «félicite très chaleureusement le peuple soudanais pour la signature de la déclaration constitutionnelle et de l'accord politique». Elle a salué le rôle de l'Union africaine et de l'Ethiopie en tant que médiateurs lors des discussions qui ont abouti à ces accords importants.

«En ces moments joyeux et historiques, je tiens à féliciter le peuple soudanais pour cette étape importante qui constitue l'aboutissement d'efforts courageux et inspirants, notamment de la part des femmes et des jeunes, pour la liberté, la paix et la justice".

"Cette étape marque le début d'une nouvelle ère qui promet un avenir brillant pour le pays et ses habitants", a souligné Mme Son.

Selon le communiqué, l'équipe-pays des Nations Unies au Soudan se félicite également des efforts menés par l'UA et l'Ethiopie pour faciliter les pourparlers entre le Conseil militaire de transition et les Forces de la liberté et du changement.

Mme Son a réaffirmé que l'ONU était disposée à aider les autorités de la transition à réaliser les espoirs et les aspirations du peuple soudanais.

«Je me joins au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour exprimer son désir de s'engager auprès des institutions de gouvernance de la transition et pour leur apporter son soutien, ainsi que pour réaffirmer son engagement à contribuer au processus de transition», a-t-elle conclu.

