Tanzanie : Le bilan des victimes de l'explosion d'un camion-citerne s'alourdit à 97 morts

19 Août 2019

Dar-es-Salaam, Tanzanie, 19 août (Infosplusgabon) – D'autres victimes de l'explosion, le 10 août, d'un camion-citerne à Morogoro en Tanzanie ont succombé, ce week-end, à leurs blessures suite à la tragédie, portant le nombre de morts à 97.

Les victimes avaient été admises à l'Hôpital national de Muhimbili (MNH) à Dar-es-Salaam après l'accident qui avait fait 62 morts sur le coup.

Selon le chargé des relations publiques du MNH, Aminiel Algaesha, les dernières personnes décédées sont Rosijo Mollel (35) et Neema Chakachaka.

Selon M. Algaesha, 18 autres victimes avaient été admises à l'Unité des soins intensifs (ICU) de l'hôpital avec des brûlures sévères subies suite au renversement et à l'explosion d'un camion-citerne dans un quartier peuplé de la municipalité de Morogoro, à environ 193 kilomètres à l'Ouest de Dar-es-Salaam.

Le MHN avait reçu 38 victimes de l'accident. Seize autres avaient été admises à l'hôpital régional de référence Morogoro.

Le gouvernement a formé une équipe spéciale chargée d'enquêter, entre autres, sur la cause de l'accident et sur les raisons pour lesquelles, les agences gouvernementales, y compris la police, ont tardé à réagir immédiatement et à empêcher les gens de se ruer sur place pour siphonner le carburant.

La plupart des victimes vivaient dans les environs de l'arrêt du terminus d'autobus de Morogoro.

Les autres qui ont péri dans l'incendie, étaient des gens qui faisaient du petit commerce dans le quartier, selon les témoins.

