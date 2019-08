Gambie : Les législateurs formés au processus d'élaboration de la Constitution

19 Août 2019

Banjul, Gambie, 19 août (Infosplusgabon) - Un atelier de formation sur le processus d'élaboration de la Constitution et le rôle de l'Assemblée nationale a débuté, ce lundi dans la capitale gambienne, à l'intention des membres du Comité des droits de l'homme et des affaires constitutionnelles de l'Assemblée nationale.

Animée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IIDEA), cette formation vise à fournir les compétences, la connaissance et les outils nécessaires aux députés pour prendre part à ce processus grâce aux moyens à la disposition du pouvoir législatif.

"Cette formation est importante parce que ceux qui sont impliqués dans l'élaboration de la Constitution doivent avoir accès à des connaissances larges, multidisciplinaires et pratiques sur les options et processus de conception d'une Constitution. Et cet atelier est conçu pour fournir les bases permettant de relever ces défis à travers le partage d'expertise et de connaissances comparatives", a expliqué Jack Denton, président de l'Assemblée nationale.

Selon Sumit Bisarya, chef du programme d'élaboration de la Constitution auprès de l'IIDEA, cet atelier permettra aux participants de discuter du processus d'élaboration de la Constitution en cours dans cette période de transition politique et de renforcement de l'Etat de droit en Gambie.

L'Assemblée nationale a été mandatée par la Constitution de 1997 de réfléchir, débattre et approuver un référendum sur les propositions de modifications apportées à la Constitution.

En décembre 2017, l'Assemblée a voté la Loi sur la Commission de révision de la Constitution qui a été acceptée par le président le 11 janvier 2018. En vertu de cette loi, le CRC est chargé de rédiger une nouvelle Constitution et de préparer un rapport d'accompagnement.

Le CRC a, depuis lors, initié des consultations publiques élargies et devrait soumettre un projet de Constitution avant la fin de l'année 2019.

