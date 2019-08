Maurice : Lancement du projet de Ville sure

19 Août 2019

Ebene, Maurice, 19 août (Infosplusgabon) - Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a procédé, lundi, au lancement du Centre de commandement du projet Ville sure, destiné à assurer la sécurité de la population locale, ainsi que des touristes et d’autres visiteurs.

«Le projet Ville sure est maintenant une réalité et sera pleinement opérationnel d'ici la fin du mois de décembre 2019», a déclaré M. Jugnauth.

«Le projet Ville sure intègre des caméras de surveillance, 1.542 systèmes de surveillance vidéo intelligents (IVS) , une caméra intelligente permettant de capturer des images de bonne définition de personnes en mouvement dans un rayon de 200 mètres et 142 systèmes de renseignement et de surveillance du trafic (ITS), qui ont la possibilité de saisir le numéro de plaques d'immatriculation des véhicules circulant sur les autoroutes de plusieurs régions de Maurice”.

Le projet Ville sure repose sur six piliers principaux, dont le STI.

Selon le Premier ministre, le Centre de commandement jouera un rôle crucial dans la lutte contre les crimes grâce à ses solutions technologiques avancées et intégrées, associées à une approche coordonnée avec les policiers sur le terrain.

«Un maintien de l'ordre efficace aura un effet dissuasif sur la prévention du crime et facilitera la prise de décision», a-t-il déclaré.

M. Jugnauth a également souligné l'utilisation d'informations en temps réel pour permettre la prévention, ainsi que le traitement approprié de diverses urgences, accidents et catastrophes par la détection, la surveillance, l'alerte et le traitement d'urgence.

"Cela garantira la sécurité de la société grâce à l'intégration des services d'urgence, des services d'incendie et des agences de santé publique", a-t-il ajouté.

