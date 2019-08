Children in the Wilderness (CITW) marquent un autre événement cycliste couronné de succès avec le Tour de Tuli

17 Août 2019

Gaborone, Botswana, 17 août (Infosplusgabon) - En tant qu'organisateur et bénéficiaire du festival annuel Nedbank Tour de Tuli, les enfants dans la nature (Children in the Wilderness, CITW) soulignent le succès de leur 15ème événement de collecte de fonds pour le vélo de montagne.

L'édition 2019 marque la 12ème année consécutive où les coureurs ont l'occasion de découvrir la zone de conservation transfrontalière du grand Mapungubwe en Afrique du Sud.

A propos des changements apportés, il a été annoncé que cette année, le parcours classique a été inversé afin de permettre aux coureurs de passer davantage de temps au Botswana, ainsi qu’une journée au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Le tour de cette année a également été marqué par le retour de l’Amphithéâtre Bush Camp au Botswana, l’un des lieux les plus emblématiques du Tour de Tuli.

Événement cycliste caritatif classique, le Tour de Tuli aurait une tournure particulière: l’événement ultime du vélo de montagne a attiré un nombre record de coureurs internationaux, reflet de son attrait mondial et de l’ampleur de son impact au-delà de nos frontières.

''L'édition 2019 du Nedbank Tour de Tuli avait toutes les caractéristiques du Tour, des loisirs, de l'amitié et un objectif sérieux. Il a permis de parcourir de superbes zones de nature vierge et de découvrir l'impact positif de la collecte de fonds. En créant des liens tangibles entre l'événement et son objectif ultime, nous avons pu le rendre plus agréable et plus pertinent que jamais", a déclaré le directeur du tour, Nicola Harris.

Le circuit 2019 était remarquable non seulement pour son parcours inversé, mais également pour les nombreux kilomètres de sentiers empruntés par les éléphants et de pistes uniques. On a rapporté que les éléphants d’Afrique ont manifesté leur présence d’une autre manière également: à plusieurs reprises, les cyclistes ont dû faire diversion pour contourner les troupeaux. En effet, on a peut-être vu plus d'animaux que jamais auparavant, ce qui souligne l'importance de préserver les zones de nature sauvage dans lesquelles se déroule le parcours.

Selon Nicola Harris, les sacs cadeaux shwe-shwe (fabriqués par une coopérative de femmes du milieu et contenant des cadeaux utiles et de complaisance, offerts par de nombreux sponsors et appelés shwe-shwe en raison de la sonorité qu'ils produisent) ont également été mis en valeur. Les articles les plus recherchés étaient sans aucun doute les gilets pare-balles avec la marque du Tour, qui étaient bien en évidence au tout début de la matinée.

Elle a déclaré qu’à l’instar des années précédentes, la logistique sans faille du Tour a dissimulé les mois d’efforts qui avaient été consacrés à la planification et à la préparation d’un événement qui s’étend sur trois pays. Les coureurs ont pu profiter de douches chaudes dans chaque camp, avec du café Bean Tree à la pression, de la restauration et des services exceptionnels qui font la renommée du Tour. Les séances de massage offertes par EPT Recovery impliquent que les souvenirs vont durer beaucoup plus longtemps que les douleurs musculaires.

Les bénévoles ont accueilli les coureurs à chaque arrêt pour prendre le petit déjeuner avec la gaieté habituelle et la joie exprimée par les enfants CITW de l'école primaire de Lentswe-Le-Moriti (une école située à environ 260 kilomètres de la capitale, Gaborone), dont plusieurs ont eu leurs toutes premières balades à vélo sous l'œil vigilant des enseignants et des Eco-mentors CITW.

''A chaque année de participation au Tour, l’énergie de nos bénévoles m’impressionne encore une fois. Combinée à la camaraderie entre les coureurs et à la générosité de nos sponsors et donateurs, cela crée une atmosphère merveilleusement positive qu'on doit vivre pour y croire. J'exhorte toutes les personnes qui n'ont pas encore participé au Tour à l’inscrire sur la liste des endroits à visiter en 2020'', a ajouté Nicola.

