Ile Maurice accueillera le 10ème Forum Africain des Pairs et de l'Interconnexion

Écrit par Antoine Lawson | 17 Août 2019

Port Louis, Maurice, 17 août (Infosplusgabon) - L'Ile Maurice accueillera la 10ème édition du Forum africain des pairs et des interconnexions (AfPIF), l'Internet society and african IXP Association (AFIX) en collaboration avec Rogers Capital (Maurice), selon un communiqué diffusé samedi à Port-Louis, la capitale mauricienne.

Plus de 250 participants venus de toute l'Afrique sont attendus à cet événement qui réunira les principaux fournisseurs d'infrastructures, de services et de contenus ainsi que les décideurs politiques afin d'identifier et de discuter des moyens d'améliorer l'interconnexion des réseaux, de réduire le coût de la connectivité et d'augmenter le contenu disponible localement, dans l'intérêt des utilisateurs Internet dans la région, selon les organisateurs de la conférence.

L'AfPIF est un événement annuel qui sert de plate-forme pour développer l'Internet africain.

"Il a été créé pour répondre au fait que la majeure partie du trafic Internet local de l'Afrique est échangée en dehors du continent ", indique le communiqué.

Dans le même temps, l'Afrique importe plus de 99% du trafic Internet consommé, ce qui crée un "déficit de transit Internet ".

Dans le même ordre d'idée, "l'échange local de trafic par l'intermédiaire des points d'échange Internet (IXP) réduit les coûts d'accès à Internet et les retards du réseau et augmente la vitesse d'accès au contenu".

Dawit Bekele, Directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Internet Society, a déclaré : "L'AfPIF a considérablement contribué à changer l'environnement de l'interconnexion en Afrique au cours des 10 dernières années. Le trafic échangé localement est passé de moins de 1 Go à près de 800 Go aujourd'hui."

C'est la première fois que l'événement se tient à Maurice et dans la région des îles de l'océan Indien, "qui cherche à développer son rôle de pôle d'innovation pour la région ".

En ce qui concerne les opportunités à venir, Kyle Spencer, co-coordinateur de l'Association Africaine IXP a déclaré : "notre objectif est de localiser 80% du trafic Internet en Afrique d'ici 2020".

Packet Clearing House rapporte que l'Afrique connaît actuellement la plus forte croissance de la production de bande passante domestique dans le monde, enregistrant une augmentation de 92% de 410 Gbps à 786 Gbps au cours des 12 derniers mois, a déclaré Spencer, notant que "nos données comparatives internes de l'industrie le corroborent. C'est une période passionnante pour l'Afrique, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée à Maurice."

L'Internet Society (ISOC) est une organisation à but non lucratif qui se consacre au développement, à l'évolution et à l'utilisation de l'Internet.

