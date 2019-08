L'après trêve en Libye et la dénonciation du bombardement des aéroports dans l'Ouest à la Une des journaux

17 Août 2019

Tripoli, Libye, 17 août (Infosplusgabon) - Les journaux libyens se sont intéressés dans leurs couvertures de l'actualité cette semaine à la situation du pays après la trêve de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice du mouton chez les musulmans, demandée par la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) aux belligérants de la crise en Libye, afin d'accorder un répit aux citoyens durant ces célébrations religieuses, ainsi qu'à la poursuite des bombardements contre les aéroports de l'Ouest du pays.

La presse libyenne s'est intéressée à la situation dans la ville de Morzouk au Sud de la Libye en proie à des affrontements inter-tribaux meurtriers ayant entraîné la détérioration des conditions humanitaire dans cette zone du pays.

Le journal al-Wassat a affirmé que la trêve proclamée à l'occasion de l'Aïd a réitéré la nécessité de prendre la décision de limiter ce que la communauté internationale appelle "les actes d'hostilités" à Tripoli, en allusion à la guerre dans la périphérie sud de la capitale entre les forces du commandement général de l'Armée et les forces du Gouvernement de l'Accord national qui est entré dans son cinquième mois.

Dans un article intitulé "L'après trêve de l'Aïd, les contours d'un mouvement international et régional pour régler la crise libyenne", le journal a indiqué que cette semaine a été dominée par des indicateurs d'un mouvement politique, que ce soit au niveau des principaux acteurs régionaux de la scène libyenne ou des acteurs principaux, qui a commencé avec la recherche d'une solution politique à la crise libyenne et le rejet de la solution militaire.

Ces indicateurs ont pris une accélération suite au bombardement du véhicule de la Mission de l’ONU à Benghazi samedi dernier, alors que les craintes généralisées de propagation du terrorisme en Libye risquent de doubler sur la scène libyenne, qui subit déjà les graves répercussions de la guerre dans la capitale, a ajouté al-Wassat, hebdomadaire libyen paraissant au Caire en Egypte.

Al-Wassat a indiqué que les propos de l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, ont ouvert la porte à la possibilité d'un rôle direct que Washington pourrait jouer dans le règlement du dossier libyen au cours de la prochaine période, alors que le diplomate américain en Libye s'était engagé à "œuvrer pour la fin immédiate du conflit en Libye". Les propos de l'ambassadeur américain ont clairement exprimé "le désir de Washington d'intensifier ses activités diplomatiques avec toutes les parties en conflit", a ajouté le journal.

"C’est dans le même sens que le diplomate américain a également réaffirmé lors d’une conversation téléphonique avec le président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj en indiquant "notre objectif est clair: mettre fin aux combats et soutenir les efforts des Nations unies sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies."

Le journal a rapporté qu'avant les déclarations de l'ambassadeur américain, un communiqué conjoint des gouvernements américain, britannique, français, italien et des Émirats arabes unis a souligné qu'"il n'y a pas de possibilité d'option militaire en Libye" et a appelé à la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant les exportations d'armes vers la Libye.

Ces indicateurs sont également apparus dans le contexte de la "trêve de l'Aïd" appelée par l'envoyé de l'ONU en Libye et de l'attentat à la bombe contre un véhicule dans la Mission de l'ONU à Benghazi samedi après-midi, qui a tué trois membres du personnel et en a blessé deux autres et 6 autres personnes dans l'explosion d'une voiture près d'un centre commercial dans la région d'al-Hawari, dans la périphérie de Benghazi, a souligné le journal.

Al-Wassat a conclu que l’impasse militaire dominante dans la guerre de la capitale, qui commence à donner à cette guerre une formule "sans gagnant ni vaincu", a placé tous les principaux acteurs internationaux et régionaux au premier plan de la question d’une solution politique, d’autant plus que le bombardement ayant visé la Mission de l’ONU a ravivé le spectre du terrorisme et ses dangers qui pourraient aller au-delà des intérêts politiques étroits pour se transformer en un danger pour la région.

Le journal Afrigatenews a fait l'écho d'un communiqué de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) dans lequel elle a déploré ce qu’elle a qualifié d"’attaques systématiques et en augmentation constante contre les aéroports de l’Ouest de la Libye", notamment les aéroports de Zouara et de Maitigua, soulignant que ces attaques mettaient en danger la vie de milliers de voyageurs civils, y compris le personnel des Nations unies dans le domaine humanitaire.

Le journal électronique paraissant en langue arabe a indiqué que la Mission a souligné que ces attaques devaient cesser immédiatement, rappelant que les aéroports utilisés par les civils n'étaient pas des objectifs militaires, et aux parties au conflit que toutes les précautions possibles devaient être prises pour protéger la population civile conformément au droit international humanitaire et relatif aux droits humains, ce qui peut constituer un crime de guerre.

L'aéroport de Maitigua est régulièrement bombardé. Le dernier en date a été jeudi, tuant l'un des employés de l'aéroport et en blessant un autre, causant des dégâts matériels qui ont entraîné la fermeture de l'aéroport pendant plusieurs heures. Cela a gravement perturbé les opérations de l'aéroport et laissé des centaines de passagers bloqués.

Pendant la nuit de jeudi, l'Armée nationale libyenne a annoncé une frappe aérienne à l'aéroport de Zouara, une installation civile, causant des dommages sur l'infrastructure de l'aéroport.

Evoquant la situation dans le Sud du pays, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies au Moyen-Orient (OCHA) a annoncé "la mort d'au moins 90 civils" et que plus de 200 autres personnes ont été blessées en raison de la poursuite des violences dans la ville de Morzouk, sud-ouest du pays depuis le 1er août courant jusqu'à mercredi, et une attaque aérienne ayant ciblé la région le 4 août.

Citant le Bureau de l'OCHA, le journal a ajouté que les violences à Morzouk ont également entraîné "le déplacement de plus de 1.285 familles (environ 6.425 personnes) à l'intérieur de la ville et dans les zones voisines", notant que certaines d'entre elles étaient actuellement hébergées dans des abris collectifs coordonnés par les autorités locales dans la région.

L'OCHA a déclaré que les autorités locales avaient annoncé la destruction de plusieurs maisons et infrastructures à Morzouk, ainsi que des coupures de courant et des communications limitées dans la région, où les violences se sont intensifiées depuis début août, a rapporté le journal.

