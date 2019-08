Gabon : Célébration du 59e anniversaire de l’Indépendance

17 Août 2019

LIBREVILLE, 17 août (Infosplusgabon) – Le Gabon, pays pétrolier côtier d’Afrique Centrale, peuplé de près de 2 millions d’habitants célèbre ce samedi le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale marqué par un défilé militaire et civil, le long du boulevard du bord de mer, présidé par le président Ali Bongo Ondimba.

Si depuis quelques années, le pays a pris le chemin de la croissance avec la montée en puissance des secteurs miniers, agro-industriels et agricole , l’économie reste encore dépendante du pétrole dont les réserves s’amenuisent (en baisse de 8,5%) et qui contribue encore à hauteur de 76,8% de la valeur totale des exportations largement ouvertes aujourd’hui à la Chine ; au même titre que ses partenaires économiques traditionnels que sont le France, les Etats-Unis, principalement.

Dès son élection à la magistrature suprême en 2009, Ali Bongo Ondimba avait proposé le projet de Société « l’Avenir en confiance » à travers lequel il affichait l’ambition de faire du Gabon un pays émergent en 2025.

Cette nouvelle politique consistait à transformer localement le bois issu des forêts gabonaises, l’huile de palme et le manganèse. Mais également à faire du Gabon un pôle des services à forte valeur ajoutée en saisissant l’opportunité de s’appuyer sur la révolution numérique en cours.

Cet élan de l’économie gabonaise a été quelque peu freiné après l’élection présidentielle de 2016 émaillée de violences à l’issue de laquelle deux candidats Jean Ping et Ali Bongo Ondimba avaient revendiqué tour à tour la victoire dès la fermeture des bureaux de vote. Une situation qui a plongé le pays pendant de long mois dans un climat d’incertitude malgré les médiations diverses des Organisations internationales et des Amis du Gabon et principalement de la France, son partenaire historique.

Diminué depuis son Accident vasculo célébral (AVC) survenu en Arabie Saoudite en octobre 2018, Ali Bongo Ondimba a dû séjourner pendant de longs mois à l’étranger avec quelque apparitions au Gabon, forcé de prouver qu’il dirigeait encore le pays.

La vacance du pouvoir réclamée par l’opposition n’aboutira pas bien qu’un dispositif managérial du pays ait vite été mis en place par la Cour Constitutionnelle et la présidence de la République pour gérer les affaires courantes et préserver l’unité nationale chancelante en attendant, certainement, la fin du mandat d’Ali Bongo Ondimba qui court jusqu’en 2023.

Vendredi, le président Ali Bongo Ondimba avait livré à la télévision nationale son traditionnel message à la nation.

« Loin de moi l'idée de m'en satisfaire et de nous reposer sur nos lauriers, a déclaré le chef de l'État. Mais reconnaissons que nous avons accompli du chemin ces dernières années, avec un rythme accéléré. Je ne lèverai pas le pied ces prochains mois, bien au contraire, mes chers compatriotes. Un seul doigt ne lave pas la figure. Une seule personne ne suffit pas à édifier une nation. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour que la nôtre soit encore plus forte et plus prospère. Unis, nous sommes, unis, nous resterons. », a insisté le chef de l'Etat.

Toujours la veille, l'opposant Jean Ping a souhaité l'urgence d’une déclaration de la vacance du pouvoir, à travers les réseaux sociaux. Il a dénoncé « l'usurpation consécutive au coup d'État militaro-électoral de 2016 ». Mais également une « seconde usurpation » : à ses yeux, « le pouvoir présidentiel est quasiment vacant depuis le mois d'octobre 2018 ».

Jean Ping a appelé à « engager le pays dans la voie que le suffrage universel librement exprimé lui a dessiné en 2016 » et à « déclarer la vacance du pouvoir ».

FIN/INFOSPLUSGABON/OML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon