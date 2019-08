Le président tunisien par intérim plaide pour la poursuite de l'initiative tripartite en faveur de la Libye

17 Août 2019

Tunis Tunisie, 17 août (Infosplusgabon) - Le président tunisien par intérim, Mohamed Bennaceur a affirmé, lors d'une audience accordée vendredi à son ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, ''l'importance liée à la poursuite des efforts dans le cadre de l'initiative tripartite (Tunisie, Algérie et Egypte) pour faire avancer le processus politique en Libye et parvenir à l'arrêt des combats et le retour à la table du dialogue et des négociations entre les différents acteurs libyens afin de rétablir dans ce pays frère la sécurité et la stabilité'', a indiqué un communiqué de la présidence tunisienne.

L'initiative tripartite est issue de la déclaration de Tunis du 20 février 2017 destinée à soutenir une solution pacifique de la crise libyenne, rappelle-t-on. Elle vise à aider les acteurs de la crise libyenne à dialoguer afin de parvenir à une solution consensuelle pour sortir la Libye de la profonde crise qui frappe le pays de la chute du régime du colonel Moammar Kadhafi en 2011, rappelle-t-on.

La rencontre a abordé aussi les prochains plus importants rendez-vous diplomatiques dont la 7ème session de la conférence de Tokyo sur le développement en Afrique, prévue du 28 au 30 août au Japon pour laquelle la délégation tunisienne sera dirigée par M. Jhinaoui.

