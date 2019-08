Le Botswana Innovation Hub lance une formation aux compétences numériques

17 Août 2019

Gaborone, Botswana, 17 août (Infosplusgabon) - Pour tenter de passer à la quatrième révolution industrielle, le Botswana Innovation Hub, en partenariat avec d'autres entités locales, a lancé un centre de formation en compétences numériques.

Le lancement du centre de formation aux compétences numériques a eu lieu dans la capitale, Gaborone, ce vendredi 16 août 2019.

Le Botswana Innovation Hub est une société constituée pour développer et exploiter le premier parc scientifique et technologique du Botswana en vue de créer un environnement englobant les entreprises axées sur la technologie et à forte intensité de connaissances afin de s’implanter, de se développer et de rivaliser sur les marchés régionaux et mondiaux avec l’utilisation des dernières technologies numériques.

Le président du Botswana, le Dr Mokgweetsi Masisi, a déclaré qu’il lui a fallu plus de quatre ans pour lancer ce programme, qui sera "un écosystème sans égal dans le monde".

''Vous serez nombreux à vous former à des emplois existants et à être des pionniers de ce programme, ce qui vous distinguera des autres. Les changements vont s’opérer partout et même les ministères vont changer et nous ne pouvons pas les arrêter, mais nous devons nous y faire'', a déclaré le président du Botswana.

Il a déclaré que le gouvernement avait mis en place un programme de bourses pour les emplois du futur.

Le Dr. Masisi a exhorté les jeunes à utiliser ces installations et a déclaré que l'animation est un puissant média et que l'activité d'animation de jeu est très importante.

Dans son allocution de bienvenue, Alan Boshwaen, PDG du Botswana Innovation Hub (BIH), a déclaré que le programme de formation aux compétences numériques du Botswana Innovation Hub était destiné aux jeunes du Botswana.

''Ce programme est mis en œuvre par un éminent membre de notre réseau d'innovation, la Fondation Dare to Dream. Ayant déjà travaillé ensemble, nous sommes ravis de nouer une relation d'approfondissement mutuellement bénéfique grâce à la mise en œuvre de ce programme'', a déclaré Alan Boshwaen.

Il a indiqué que pour la BiH, les technologies de l’information et des communications (TIC) sont l’un des secteurs d’activité qui sous-tendent leur mandat, car elles constituent un moteur essentiel de la transformation du Botswana en une économie numérique et créatrice d’emplois.

''En ce qui concerne les compétences numériques et le programme de formation aux compétences numériques, il s’intègre parfaitement dans l'orientation stratégique actuelle de BIH, qui vise à mettre en œuvre et à promouvoir plusieurs initiatives devant servir de catalyseurs à la transformation numérique de notre pays’’, a déclaré le patron du Botswana Innovation Hub (BIH), son directeur général, Alan Boshwaen.

Il a ajouté que le programme comprenait la mise en place d'un Centre d’externalisation pour la numérisation pour les foules, une initiative qui implique la formation rapide et le renforcement des compétences des jeunes sans emploi sur la numérisation de contenu tout en offrant la possibilité de gagner un revenu.

Le BIH a déjà noué un partenariat avec le département des levées topographiques et de la cartographie et une société membre pour saisir numériquement les bâtiments et autres structures sur une carte, couvrant dans ce cas certaines parties du district central. L’intention est d’adapter le projet à d’autres régions et les jeunes concernés seront rémunérés en fonction des travaux livrés et validés.

Le même modèle peut être appliqué à divers secteurs, y compris la conversion rapide de documents ou de données en format électronique, créant de nouvelles opportunités significatives pour beaucoup plus de jeunes.

Il y aura un programme de mise en œuvre des 1.000 meilleurs innovateurs numériques dans lequel la BIH va recruter les 1.000 meilleurs innovateurs numériques du pays, qui seront classés en fonction de leurs capacités techniques et des projets achevés.

Les innovateurs se verront offrir des opportunités, sous la forme de défis, des secteurs public et privé, pour développer de nouveaux services numériques ou de nouvelles entreprises numériques.

Alan Boshwaen a déclaré que BIH avait mis en œuvre avec succès un projet d'éducation financière en collaboration avec Botswana Insurance Holdings Limited (BIHL) à l'aide d'une plate-forme de jeu en ligne. On pense qu'il est possible d'utiliser ce même modèle dans le secteur privé ou public pour accélérer le développement de services en ligne.

''Nous espérons voir le gouvernement mettre en œuvre l’Initiative sur les données ouvertes qui permettra aux innovateurs de disposer de séries de données non sensibles, leur permettant ainsi de faire preuve de leur imagination pour créer des biens et des services perturbateurs dans des secteurs comme l’agriculture, l’éducation, la santé, etc. C'est l'essence même de l'innovation'', a déclaré Alan Boshwaen.

Il a ajouté que BIH va rechercher un engagement actif auprès des innovateurs dans le cadre de son exposition et conférence annuelle, et va présenter les innovations locales aux investisseurs et au grand public. En outre, BIH va accueillir en 2019, le forum annuel sur l'innovation en Afrique australe, qui rassemble les innovateurs de la Communauté de développement de l'Afrique du Sud (SADC).

