Côte d'Ivoire : Le 7ème Forum Brésil-Afrique se tient en novembre prochain

Abidjan, Côte d'Ivoire, 17 août (Infosplusgabon) - La septième édition du Forum Brésil-Afrique (BAF, sigle en anglais) se tiendra les 12 et 13 novembre prochains à São Paulo, sous le thème "La sécurité alimentaire : la voie vers la croissance économique", annonce un communiqué.

Le BAF, organisé par l'Institut Brésil-Afrique, vise à renforcer les relations entre le Brésil et le continent africain.

Lors de cette édition du BAF, environ 300 responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé, des universitaires et des investisseurs potentiels vont échanger leurs expériences, discuter des opportunités substantielles et partager leurs connaissances.

Les thèmes des discussions porteront sur l'agriculture comme moteur de la croissance économique, les modèles agro-énergétiques innovants pour la production et la transformation des aliments, la promotion d'un environnement commercial international agricole productif et repenser l'utilisation de l'eau pour une prospérité accrue.

L'Institut Brésil-Afrique est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir les relations entre le Brésil et l'Afrique et la défense des intérêts des gouvernements et du secteur privé.

