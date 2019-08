Les 12 « Lions » du Sénégal pour le mondial de basket en Chine connus

17 Août 2019

Dakar, Sénégal, 17 août (Infosplusgabon) - Moustapha Gaye, le sélectionneur qui a pris le relais de Abdourahmane Ndiaye « Adidas » à la tête de l’équipe nationale masculine de basket du Sénégal, a rendu publique la liste des 12 joueurs avec lesquels il disputera le championnat du monde prévu du 31 août courant au 15 septembre en Chine. On note l’absence de la méga-star du basket sénégalais, Gorgui Sy Dieng, pensionnaire de la NBA, qui n’a même pas participé à la préparation. Mais quelques cadors sont là tels Mouhamed Faye, Xan d’Almeida ou Hamady Ndiaye.

Cette année, pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde de basket masculin se disputera à 32 équipes dont 5 représentants de l’Afrique (Sénégal, Nigeria, Angola, Tunisie et Côte d’Ivoire). Pour le Sénégal, ce sera la cinquième participation à ce tournoi après 1978, 1998, 2006 et 2014. Lors de sa dernière participation, le Sénégal avait pour la première fois atteint le second tour. Cette année, les « Lions » évolueront dans le Groupe H basé à Dongguan avec pour adversaires le Canada, la Lituanie et l’Australie.

Les 12 joueurs : Xan Dalmeida, Djibril Thiam, Moustapha Diop, Lamine Sambe, Mouhammad Faye, Momar Ndoye, Maurice Ndour, Ibrahima Fall Faye, Mactar Gueye, Hamady Ndiaye, Youssoupha Ndoye, Babacar Touré.

