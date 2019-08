Sénégal : Les poules des CAN des juniors filles et des cadettes de handball constituées

17 Août 2019

Dakar, Sénégal, 17 août (Infosplusgabon) - Le tirage au sort de la 26ème édition du championnat d’Afrique des Nations juniors filles et de la 15ème édition du championnat d’Afrique des Nations des cadettes a été effectué mercredi 14 août 2019, au siège de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Chez les juniors filles dont l’épreuve se déroulera du 5 au 14 septembre prochain, la poule A semble la plus relevée avec l’Angola, le Congo, deux grandes nations du handball africain, en plus du Sénégal, récent vainqueur des championnats d’Afrique de l’IHF Trophy à Conakry et de la Guinée qui fait d’énormes progrès. Dans la poule B, la suprématie se disputera entre deux pays maghrébins, la Tunisie et l’Algérie, avec pour arbitres le Niger pays hôte, le Bénin et surtout la RD Congo, autre place forte du handball africain.

Chez les cadettes, la compétition se déroulera du 16 au 25 septembre 2019 en une poule unique avec comme participants, le Niger, l’Egypte, la Tunisie, l’Angola, la RD Congo, l’Algérie et la Guinée.

Résultats du tirage :

CAN juniors Filles : Poule A : Angola – Sénégal – Congo – Guinée ; Poule B : RDC – Tunisie – Algérie – Bénin – Niger

CAN Cadettes : Poule unique : Egypte – Tunisie – Angola – RDC – Algérie – Guinée – Niger

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon