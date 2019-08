Kenya : Kenyatta lance le compte à rebours du recensement de la population du pays

17 Août 2019

Nairobi, Kenya, 17 août (Infosplusgabon) - Une équipe composée de 2.467 informaticiens, 22.268 superviseurs de contenu et 138.572 agents recenseurs a été constituée suite au lancement, vendredi à Nairobi, du compte à rebours du recensement 2019 de la population du Kenya.

L'équipe sera déployée sur l'ensemble du pays pour procéder au recensement de la population.

Le Président Uhuru Kenyatta a déclaré que le gouvernement avait consenti de faire du 26 août un jour férié afin de permettre un recensement maximal des Kényans lors de l'opération nationale de recensement de la population qui débutera samedi prochain.

Le Président Kenyatta a lancé le compte à rebours du recensement de la population et de l'habitat du Kenya de 2019 et a demandé que le nombre maximum de personnes soit compté.

"Pour assurer un décompte maximal pendant les deux premiers jours du 24 au 25 août de la période du recensement, j'ai décrété férié le 26 août 2019", a annoncé le président.

"Tous les agents recenseurs seront accompagnés par des forces de sécurité en uniforme, mais aussi par des anciens de la communauté et des leaders d'associations de résidents, en fonction de la région", a-t-il déclaré.

Pour assurer la participation de tous les Kényans au recensement, le président a déclaré que des mesures spéciales avaient été mises en place pour veiller à ce que les pasteurs, le personnel des secteurs des services essentiels et d'urgence et les personnes travaillant dans les voyages internationaux et les compagnies aériennes soient recensées.

Le président qui a appelé tous les Kényans à soutenir le processus, a déclaré que le gouvernement avait pris l'initiative de reporter les dates d'ouverture des écoles afin de minimiser les mouvements de personnes pendant cette opération.

"C’est donc le devoir patriotique de chacun d’entre nous de faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer cette opération", a déclaré le président.

Concernant l'utilisation de la technologie lors du recensement, le président s'est dit fier que les appareils de téléphonie mobile et les autres accessoires qui seront utilisés dans le cadre de cette opération, aient tous été assemblés localement à l'Université Moi et à l'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta.

Il a ajouté que les données recueillies lors du recensement de cette année seraient plus détaillées que lors des opérations antérieures, de manière à prendre en compte tous les aspects de la planification nationale et de l'utilisation des ressources.

"Les données du recensement seront utilisées dans la planification afin de garantir à tous les Kényans un équitable accès aux opportunités", a déclaré le Président Kenyatta.

