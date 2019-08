Nigeria : L'Armée enterre un colonel et quatre soldats tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays

17 Août 2019

Abuja, Nigeria, 17 août (Infosplusgabon) - L'Armée nigériane a enterré vendredi, un colonel et quatre soldats tués par des terroristes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria; la hiérarchie militaire a réaffirmé son engagement à mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, à rétablir la paix et la stabilité dans le Nord du pays.

Outre le colonel Kenneth Elemele, l'armée a enregistré la perte des caporaux Ajijola Sunday, Oguntuase Ayo, Dimos Danial et du soldat Akinola Ayoola.

Ils ont perdu la vie lors d’une attaque menée samedi dernier vers 18 heures par des terroristes de Boko Haram contre la 5ème brigade de l'armée nigériane à Gubio, dans le nord-est du Nigeria, alors que le pays se préparait pour les festivités de la Tabaski.

Les soldats ont tenté de défendre leur camp, ce qui a entraîné des pertes en personnel et en matériel.

Les terroristes de Boko Haram ont emporté avec eux quatre camions mitrailleurs, un mortier et un canon d'artillerie lors de l'attaque. Un char qui faisait partie du butin a été retrouvé un peu plus loin.

L’agression a forcé les commandants militaires à déplacer les troupes et la 5ème brigade de Gubio à environ 100 kilomètres de Maiduguri, à Damasak, où l’armée dispose d’un camp plus important.

Le commandant de l’Opération Lafiya Dole, le général de division, Olusegun Adeniyi, a déclaré lors de l’enterrement des cinq militaires au cimetière militaire de Maimalari, à Maiduguri, que l’armée n’aurait aucun répit tant qu’elle n’aura pas totalement défait l’insurrection et restauré la paix dans la région déchirée par la guerre.

Le général Adeniyi a qualifié de "vaillants, de courageux" les militaires tombés au champ d’honneur qui ont sacrifié leurs vies pour la défense du pays. Au nom du Chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée, Tukur Buratai, je tiens à compatir avec les familles des héros tombés. Ce qui est arrivé est triste, mais je veux que leurs familles sachent qu'ils ne sont pas morts en vain, ils sont morts pour le Nigeria, ils sont morts pour leur patrie.

"Vous pouvez être fiers d’eux. C’étaient de bons citoyens, courageux, honorables, des hommes bons. Ils n'ont pas fui devant l'ennemi, ils se sont battus vaillamment jusqu'au sacrifice ultime.

L'armée nigériane est fière d'eux et je veux que vous sachiez qu'un de vos proches a payé de sa vie pour l'édification de la nation. Nous remercions Dieu et nous les célébrons. Je vous promets que nous ne dormirons pas, ne nous reposerons pas et ne donnerons aucun répit aux insurgés de Boko Haram, nous pacifierons cette partie du pays".

Le nouveau commandant des opérations a ajouté que l'armée avait mis en place un système de protection sociale efficace pour prendre soin des familles et des enfants des héros tombés au combat, en informant le plus proche parent (NoK) des soldats décédés de le contacter ou de contacter les commandants de secteur des 2ème et 29ème brigades auxquelles appartenaient les soldats tués s'ils éprouvent des difficultés ou des incompréhensions quant à leur bien-être.

Le commandant a prié pour le repos de leurs âmes et a encouragé les familles à accepter la perte de leurs êtres chers.

Les héros tombés ont été enterrés conformément aux rites religieux chrétiens et au protocole militaire, et chacune des familles a reçu le drapeau national à la fin de la cérémonie.

Les officiers supérieurs du commandement de l'opération LAFIYA DOLE, les familles et les amis des héros morts au combat ont assisté à la cérémonie.

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

