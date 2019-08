Nigeria : Le taux d'inflation du pays a baissé de 0,14 point de pourcentage en juillet

17 Août 2019

Abuja, Nigeria, 17 août (Infosplusgabon) - Le Bureau national des statistiques (NBS) du Nigeria a déclaré, vendredi, que la variation moyenne des prix des produits alimentaires et des services a diminué en juillet par rapport à juin, indiquant que l'inflation globale a chuté à 11,08% ce mois-ci contre 11,22% en juin.

Dans son rapport sur l'inflation, le NBS indique que si l'inflation alimentaire est passée de 13,56% en juin à 13,39% en juillet, l'inflation de base a baissé de 8,84% en juin à 8,80% en juillet.

Par rapport au 1,36% enregistré en juin, le sous-indice alimentaire a baissé à 1,26% en juillet 2019, soit 0,10%.

Le rapport note que: "le taux de variation annuel moyen du sous-indice alimentaire pour la période de 12 mois se terminant en juillet 2019 par rapport à la moyenne des 12 mois précédents était de 13,46 et de 13,42 p. 100, 0,04 point par rapport au taux moyen annuel enregistré en juin 2019 (13,42) pour 100 ".

Par ailleurs, des hausses ont été enregistrées dans toutes les classifications de la consommation individuelle, selon les divisions d'objets qui ont donné l'indice global.

Sur une base mensuelle, l'indice global a augmenté de 1,01% en juillet 2019. Ce taux était inférieur de 0,06% au taux enregistré en juin 2019 (1,07%).

La variation en pourcentage de l'IPC (Indice des prix à la consommation) composé moyen pour la période de 12 mois se terminant en juillet 2019 par rapport à la moyenne de l'IPC des 12 mois précédents était de 11,29%.

Le rapport révèle également que le taux d'inflation urbaine a augmenté de 11,43% en juillet 2019 par rapport aux 11,61% enregistrés en juin 2019, tandis que le taux d'inflation rurale a augmenté de 10,64% en juillet 2019 contre 10,87% en juin 2019.

Sur une base mensuelle, l'indice urbain a augmenté de 1,07% en juillet 2019, en baisse de 0,03% par rapport à 1,10% en juin 2019, tandis que l'indice rural a également augmenté de 0,96% en juillet 2019, en baisse de 0,09% par rapport au taux enregistré en juin 2019 (1,05%).

La variation annuelle moyenne sur 12 mois correspondante de l'indice urbain était de 11,64% en juillet 2019.

Cela représente moins de 11,65% en juin 2019, alors que le taux d'inflation rural correspondant en juillet 2019 est de 10,97%, contre 10,99% en juin 2019.

L'inflation de base, qui exclut les prix des produits agricoles volatiles, s'est établie à 8,80% en juillet 2019, en baisse de 0,04% par rapport aux 8,84% enregistrés en juin 2019.

Par rapport au mois précédent, le sous-indice principal a augmenté de 0,77% en juillet 2019. Il s'agit d'une baisse de 0,08% par rapport aux 0,85% enregistrés en juin 2019.

Malgré les constatations du gouvernement, les hausses les plus importantes ont été enregistrées dans les prix des services médicaux et hospitaliers.

En outre, le nettoyage, la réparation et la location de vêtements, la réparation d'appareils électroménagers, les gros appareils ménagers, les services domestiques et ménagers, a enregistré une hausse des prix.

Le taux de variation annuel moyen sur 12 mois de l'indice a été de 9,52% pour la période de 12 mois se terminant en juillet 2019, soit 0,12 point de pourcentage de moins que 9,64% enregistré en juin 2019.

Selon M. Lukman Otunuga, analyste principal de recherche chez FXTM, "les derniers chiffres de l'inflation de l'économie nigériane sont certainement de bonnes nouvelles pour la Banque centrale du Nigeria (CBN) et l'économie dans son ensemble. L'inflation dans la plus grande économie d'Afrique a chuté à son plus bas niveau en un an à 11,1% le mois dernier, les prix des denrées alimentaires et des services ayant baissé en juillet par rapport à juin.

"De nouveaux signes de ralentissement de l'inflation au cours des troisième et quatrième trimestres de 2019 devraient offrir à la CBN l'occasion de rejoindre à nouveau le mouvement d'assouplissement mondial et de soutenir, à terme, la croissance économique intérieure. Bien que le moment exact de la baisse des taux demeure incertain, c'est toujours une question de temps et non plus de si. Des taux plus bas au Nigeria ont le potentiel de stimuler la consommation qui représente environ 80% du PIB".

