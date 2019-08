Zimbabwe : Le bureau du haut-Commissaire des Nations Unies invite le gouvernement à négocier avec les populations

17 Août 2019

Harare, Zimbabwe, 17 août (Infosplusgabon) - Le bureau du Haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme (ONCHR) a exhorté le gouvernement zimbabwéen à accorder une oreille attentive aux "doléances légitimes" de ses administrés, relatives à la situation économique préoccupante du pays.

Ceci intervient au lendemain d'un rejet par la haute Cour du Zimbabwe d'une requête urgente déposée par le principal parti de l'opposition du pays, le Mouvement pour le changement démocratique, pour l'annulation de l'interdiction de manifester ce vendredi émise par la Police républicaine zimbabwéenne.

Ces manifestations qui avaient été prévues ce vendredi, avaient pour objectif de dénoncer la situation économique du pays au bord du gouffre et le rétrécissement de l'espace politique du pays.

"Avec les manifestations de l'opposition qui vont probablement avoir lieu dans les prochains jours, nous invitons le gouvernement du Zimbabwe à trouver les voies et moyens pour s'entretenir avec les populations sur leurs doléances légitimes relatives à la situation économique du pays, et de mettre un terme aux répressions violentes contre les manifestants pacifiques", a indiqué Rupert Colville, porte-parole du bureau du Haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, dans un communiqué publié ce vendredi.

"Nous sommes profondément préoccupés par la crise socio-économique qui continue de s'aggraver au Zimbabwe. Tout en reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement, la communauté internationale et les Nations Unies dans le but d'atténuer les effets de la crise et le processus de réforme, l'état préoccupant de l'économie du pays est en train cependant d'avoir des répercussions négatives sur la réalisation des droits socio-économiques de millions de zimbabwéens".

Présentement, les Zimbabwéens sont confrontés à une hausse du coût de la vie, à des coupures d'électricité quotidiennes de 18 heures, à la cherté et à la pénurie du carburant, à la dévaluation de la monnaie locale, à la sécheresse, à la faim, à la baisse des revenus salariaux, à la pénurie de liquidités dans les banques, et à un taux élevé de chômage.

Face à cette situation, les manifestations qui avaient été prévues ce vendredi par le MDC avaient pour objectif de pousser le Président Emmerson Mnangagwa à la table de négociations pour discuter de la situation du pays avec le leader du principal parti de l'opposition, Nelson Chamisa.

"Une négligence de longue date et des déficiences structurelles ont contribué à l'hyperinflation, avec comme conséquences, la hausse des prix du carburant, des denrées alimentaires, du transport et des services sanitaires, que les populations, notamment les travailleurs, sont en train de payer cher. Le fait que les produits alimentaires essentiels ne soient pas à la portée de la bourse des familles les plus démunies signifie qu'il y a urgence pour des mesures de protection sociale fortes", a indiqué M. Colville.

"La crise économique a été aggravée par l'impact du Cyclone Idai qui avait touché le Zimbabwe le mois de mars dernier, mais également par la sécheresse causée par le phénomène El Nino, créant ainsi une situation humanitaire en détérioration rapide, avec comme conséquence, 5 millions de zimbabwéens , soit un tiers de la population estimée à 16 millions d'habitants, qui sont en besoin d'aide humanitaire", a-t-il ajouté.

Le très célèbre économiste zimbabwéen, Eddie Cross, a déclaré que le gouvernement zimbabwéen était en train de trop demander à sa population en les invitant à accepter la situation économique du pays telle qu'elle est.

"Nous ne pouvons plus continuer à nous résigner au moment où vos enfants étalent publiquement leurs richesses et leurs privilèges devant nous. Nous allons au travail dans des voitures d'occasion qui traversent chaque jour vos immenses villas construites avec l'argent que vous nous avez volé. Nous avons expérimenté de manière répétitive l'échec du système du parti unique. Nous habitons dans des villes et des cités où la collecte des ordures et l'eau potable sont un luxe et non un droit. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir un médecin ou de nous rendre dans une structure médicale si nous avons des soucis liés à notre état de santé, à moins que nous corrompions des agents. Nos routes sont impraticables ou si défectueuses qu'il nous faudra sous peu des 4x4 pour circuler", a souligné l'économiste.

"Nos salaires ont connu des augmentations de l'ordre de 50% en l'espace de deux ans, mais les prix des denrées ont augmenté de manière exponentielle. Nous rentrons le soir à la maison pour nous asseoir dans l'obscurité et nos rations alimentaires sont surveillées pour éviter la famine. Est-ce que vous savez comment un père se sent lorsqu'il ne parvient pas à nourrir ses enfants ? Vous vous déplacez toujours dans des avions privés de luxe et dans des convois de voitures dont même le président des Etats-Unis ne bénéficie pas", a conclu l'économiste zimbabwéen.

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon