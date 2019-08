"Une période de tensions en perspective au Zimbabwe", a alerté le leader du MDC

17 Août 2019

Harare, Zimbabwe, 17 août (Infosplusgabon) - Le chef de file de l’opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a mis en garde contre "une période de tensions’’ après la confirmation vendredi par la Haute Cour de l'interdiction des manifestations de son Mouvement pour le changement démocratique (MDC).

Le MDC avait annoncé, la semaine dernière, qu'il organiserait une série de manifestations qui devaient débuter vendredi à Harare et qui furent annulées jeudi à la suite d'une interdiction de la police.

Le MDC a ensuite contesté l'interdiction auprès de la Haute Cour, qui a levé l’interdiction tôt le vendredi. La police a mis en œuvre l'interdiction en raison d'un prétendu complot du MDC visant à commettre des actes de violence lors de ces ''manifestations pacifiques''.

''Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une longue période de tensions où nous allons nous faire entendre. Ce ne sera pas une promenade au parc, un café instantané, il s'agit d'une lutte ... c'est une lutte populaire qui doit être pacifique, constitutionnelle, légale que nous allons poursuivre sur tous les fronts'', a déclaré Chamisa aux journalistes, lors d'une conférence de presse.

''Il n’y aura pas de répit tant que le peuple du Zimbabwe n’aura pas un gouvernement du peuple. Un gouvernement populaire ne sera que l’aboutissement d’un règlement qui devra passer par des réformes globales, un mécanisme de transition qui prendra en charge la feuille de route que nous avons proposée.

"Alors, oui, vous allez voir plus d'actions, d'actions pacifiques, dans d'autres villes, plus d'actions à Harare. En fait, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. ''Ce que vous voyez n’est qu’un teaser, c’est une introduction. Nous allons occuper la rue jusqu'à ce que l'État réponde à la rue parce que la faim est dans la rue et non dans l'Etat, la pauvreté est dans la rue, pas dans l'Etat et nous voulons activer la rue jusqu'à ce que les problèmes soient résolus''.

Il a indiqué que la crise découlait des élections controversées de juillet 2018 qui auraient été manipulées, volées en faveur du Président Emmerson Mnangagwa.

Avant le rejet de la demande du MDC, des partisans de l'opposition s'étaient infiltrés dans le quartier central des affaires de Harare en attendant le signal pour débuter les manifestations prévues.

Malgré l'annonce par le vice-président du MDC, Tendai Biti, de l'annulation par la Haute Cour des manifestations prévues, les manifestants ont refusé de se disperser.

Ils ont juré qu’ils ne vont pas quitter avant d’avoir une audience avec Mnangagwa pour exprimer leurs griefs. Cependant, la police a riposté de manière brutale en frappant les manifestants avec des bâtons, et ont utilisé des grenades lacrymogènes, et en ont arrêté plusieurs autres.

Plus tard, le centre-ville a été en grande partie nettoyé. Quelques escarmouches ont éclaté entre des policiers, des soldats et des manifestants dans des banlieues très peuplées.

''Après quelques escarmouches, la situation est revenue au calme à Harare. Dans les bidonvilles, les gens vaquent normalement à leurs occupations. Les forces de sécurité restent en alerte et sont déployées pour assurer la sécurité des personnes et des biens'', a déclaré le ministère des Services d'Information, de la Publicité et de la Radiodiffusion sur Twitter.

Malgré l'interdiction, le vendredi était comme un jour férié, car la plupart des entreprises, y compris les banques, étaient fermées et les travailleurs étaient en grande partie restés à la maison.

Chamisa a déclaré que le régime actuel à Harare était bien pire que le régime de Mugabe.

"Vous ne pouvez pas avoir un ordre constitutionnel où le gouvernement choisit de déployer des forces armées contre ses propres populations civiles qui avaient au préalable déposé une autorisation de manifester", a-t-il déclaré.

Les prochaines manifestations du MDC sont prévues dans les villes de Bulawayo (lundi), Gweru (mardi), Masvingo (mercredi) et Mutare (jeudi) prochains.

