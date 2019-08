Le commandement américain en Afrique et les pays partenaires achèvent un exercice militaire conjoint

Écrit par Antoine Lawson | 17 Août 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 17 août (Infosplusgabon) - Les armées américaine et éthiopienne, en coopération avec d'autres pays partenaires, ont mené à bien un exercice militaire baptisé "Justified Accord" 2019 (JA19) le 30 juillet, a indiqué l'ambassade américaine à Addis-Abeba vendredi.

La séance de clôture s'est déroulée au Centre de formation pour le soutien de la paix à Addis-Abeba.

"Justified Accord" est un exercice dirigé par le commandement américain en Afrique et est conçu pour renforcer les capacités du personnel et des forces participant aux opérations de maintien de la paix à l’appui de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).

«Des événements, tel l’exercice militaire, ont un impact mondial positif. Ils appuient les Nations unies et l'Union africaine dans l'accomplissement de leurs mandats en faveur de la sécurité dans la région. Ils nous rapprochent également de notre objectif commun qui est une Afrique et un monde plus pacifiques et plus prospères", a déclaré l'ambassadeur des Etats-unis en Ethiopie, Michael Raynor

Plus de 1 000 militaires et membres du personnel du gouvernement du Brésil, du Burundi, du Canada, de Djibouti, d'Ethiopie, des Etats-unis, de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Somalie, du Royaume-uni et d'Ouganda ont participé à l'accord Justifié qui s'est tenu du 15 au 30 juillet, a souligné l'ambassade américaine.

L'exercice s'est déroulé dans deux endroits différents en Ethiopie : Addis-Abeba, où a lieu l'exercice du poste de commandement, et le centre de formation de Hurso, près de Dire Dawa, où s'est déroulé l'entraînement sur le terrain.

L'exercice du poste de commandement à Addis-Abeba a débuté par une série de cours théoriques et s'est achevé par un exercice cumulatif conçu pour tester l'inter-opérabilité des pays fournisseurs de contingents à l'AMISOM.

Au cours de l’exercice sur le terrain, des membres de l’infanterie, de la police militaire, des spécialistes du déminage américains et des unités techniques ont collaboré avec les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) dans le cadre de différents exercices d’entraînement situationnel visant à renforcer les capacités sur le terrain et à resserrer les liens avec l’ENDF.

Le général de brigade, Habtamu Tilahun, commandant du centre de maintien de la paix des forces de défense nationale éthiopiennes et co-directeur de l'exercice, a déclaré lors de la cérémonie de clôture que « l'Ethiopie et les Etats-unis ont une longue expérience en matière de maintien de la paix et les compétences et connaissances acquises grâce à cette formation, ainsi que les connaissances militaires et tactiques de haut niveau, permettront de surmonter les problèmes complexes liés au maintien de la paix ».

Le général de brigade, Lapthe C. Flora, commandant général adjoint et co-directeur de JA19 pour l’Afrique, a quant à lui, affirmé : «je ne saurais trop insister sur l’importance d’exercices comme Justified Accord. Ils contribuent non seulement à la préparation des nations africaines et des opérations de maintien de la paix, mais ils offrent également de précieuses occasions de travailler ensemble et de créer des relations professionnelles et amicales».

