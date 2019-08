Le Conseil présidentiel fustige les bombardements de Haftar contre les aéroports, les qualifiant d'actes "terroristes"

17 Août 2019

Tripoli, Libye, 17 août (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a condamné les bombardements aériens menés par les "milices de Haftar" contre les aéroports civils dans l'Ouest du pays, assurant qu'il s'agit d'actes terroristes répétés".

Dans un communiqué publié vendredi, le Conseil présidentiel a souligné que "ces bombardements ont endommagé les infrastructures aéroportuaires, terrorisé les civils, suspendu le trafic et retardé les passagers, les patients, les blessés et les pèlerins".

Il a estimé que "ces actions visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité dans la capitale".

Le Conseil présidentiel a déploré dans son communiqué, "le silence de la Communauté internationale en général, et de la Mission des Nations unies en particulier, face à ces actes", faisant assumer à la Mission des Nations unies la responsabilité de la sécurité des civils en Libye.

Vendredi, l'armée de l'air libyenne relevant du maréchal Haftar, a effectué des raids sur l'aéroport de Zouara (ouest), le deuxième bombardement en deux jours.

Le centre de presse de la salle d'opérations "Al Karama" a expliqué que l'armée de l'air a frappé l'un des dépôts abritant des drones turcs, ainsi que des dépôts utilisés auparavant pour héberger des drones et leurs munitions à l'Est de la région d'Abou Kamach.

Il a souligné que "tout site utilisé par une entité étrangère est une cible légitime pour l'armée de l'air Libyenne".

La Mission d’Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a déploré les attaques systématiques de plus en plus nombreuses perpétrées contre des aéroports, notamment ceux de Zouara et de Maitigua, assurant qu'elles mettent en danger la vie de milliers de voyageurs civils, y compris du personnel de l'ONU et des travailleurs humanitaires.

L'aéroport de Maitigua est la cible quotidienne des bombardements dont deux pour la seule journée de jeudi, tandis que celui de Zouara a été touché également hier par une frappe aérienne.

Des affrontements armés opposent depuis le 4 avril dernier près de Tripoli, l'Armée nationale libyenne basée à l'Est et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar aux troupes de l'Armée loyale au gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la Communauté internationale et siégeant à Tripoli.

Ces attaques surviennent après une trêve humanitaire observée par les parties en conflit, à la demande de l'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, à l'occasion de l'Aïd al-Adha qui n'a pas été totalement respectée, faisant voler en éclats l'espoir d'un cessez-le-feu définitif.

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon