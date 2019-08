Quatre soldats arrêtés pour agression à domicile à Praia, la capitale du Cap-Vert

17 Août 2019

Praia, Cap-Vert, 17 août (Infosplusgabon) - La Police nationale (PN) du Cap-Vert a annoncé mercredi à Praia, avoir arrêté en flagrant délit, quatre soldats qui ont cambriolé une résidence au quartier de Cidadela, à Praia.

Selon la même source, les arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une opération menée dans les quartiers de Achada de Santo António, de Tira Chapéu, de Brasil, de Palmarejo, de Várzea, de Fazenda, de Sucupira, de Eugénio Lima, de Paiol, de Achada Mato et de Jamaica.

Des sources policières ont indiqué que le vol aurait été orchestré par une femme qui remplaçait la gouvernante de la maison pillée et son petit ami.

"Trois des détenus sont entrés dans la maison tandis que le quatrième, le petit ami de la suspecte, est resté pour faire le guet ", a déclaré un officier de police impliqué dans l'opération.

On sait aussi que le gang, armé et cagoulé, a ligoté les habitants de la maison et ont emporté 6 300 euros et environ 1 million 200 escudos capverdiens, ainsi que d'autres biens, dont des objets en or.

Les mêmes sources ont avancé que le vol a cependant échoué; les voisins de l'immeuble où se trouve l’appartement ont appelé la police nationale qui a agi immédiatement, attrapant les suspects en flagrant délit.

Pendant toute l'opération qui a suivi l'arrestation des militaires, 17 personnes ont également été approchées et de nombreux objets ont été saisis, dont deux armes à feu artisanales, des munitions, des drogues, des téléphones portables, un ordinateur et plus de 17 000 euros.

Entre-temps, les forces armées ont déjà annoncé qu'elles engageraient des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel militaire arrêté mardi pour vol à main armée dans une résidence.

S’exprimant devant la presse mercredi, le Chef d'état-major des forces armées (CEMFA), le Général Anildo Morais, a déclaré que la nouvelle de l'implication des quatre soldats dans l'assaut ternit l'image de l'institution et "des mesures seront certainement prises".

"Personne ne s'attend à une telle situation, parce que les soldats sont là pour défendre le bien public; être impliqué dans une agression est quelque chose qui ne nous vient pas à l'esprit", a-t-il regretté.

Anildo Morais a indiqué que les assaillants sont des soldats du dernier contingent de l'armée capverdienne et qu'ils ont commis le crime pendant leur temps libre; ils n'ont utilisé aucun matériel militaire.

"Naturellement, nous devrons mener une procédure disciplinaire, mener une enquête sur les circonstances et prendre des mesures", a déclaré le CEMFA, expliquant que les soldats seront jugés par un tribunal civil, car ce n'est pas un crime militaire.

