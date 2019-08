Le Cap-Vert privatise la société pharmaceutique

17 Août 2019

Praia, Cap-Vert, 17 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Cap-Vert privatisera, en décembre de cette année, la Société nationale des produits pharmaceutiques (Emprofac, sigle en portugais), qui comprend six unités commerciales publiques à vendre ou à concéder en mars 2020, a-t-on appris mercredi, à Praia.

La société Emprofac est chargée d’importer, de stocker, de commercialiser et de distribuer les médicaments et les produits pharmaceutiques à toutes les pharmacies, hôpitaux et autres structures sanitaires du Cap-Vert.

Le gouvernement prévoit également de vendre Inpharma, la seule usine de fabrication de médicaments du Cap-Vert, ainsi qu'Electra, la société nationale d'électricité et d'eau, la première sera privatisée en décembre prochain et la seconde en mars 2020.

Selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI), cette mesure fait partie des engagements pris par le gouvernement cap-verdien dans le cadre de l'Instrument de coordination des politiques (PIC, sigle en anglais), convenu en juillet dernier avec l'institution financière internationale.

Outre la privatisation ou la concession de services de plusieurs sociétés nationales dans les domaines de l'énergie, des transports et des produits pharmaceutiques, le nouvel instrument prévoit la suppression progressive des subventions aux sociétés nationales déficitaires et une assistance pour la poursuite des réformes structurelles.

Les services portuaires, actuellement sous la responsabilité d'ENAPOR, et les services aéroportuaires, actuellement garantis par la société nationale ASA, seront des concessionnaires, ASA, toutefois, continuera à contrôler l'espace aérien jusqu'en décembre prochain, ainsi que la privatisation de la société Cabo Verde Handling, toujours dans le secteur des aéroports.

Ainsi, le gouvernement prévoit de créer, d'ici la fin de cette année, la société nationale PARPública, qui gérera toutes les participations de l'État.

L'IPC est un programme du FMI destiné à soutenir les politiques structurelles et les réformes, mais sans enveloppe financière et, dans le cas du Cap-Vert, il durera 18 mois.

Selon le FMI, l'objectif est de tirer partie du programme de réforme du gouvernement, dans le cadre du Plan stratégique pour le développement durable, et de "renforcer la stabilité macro-économique par l'assainissement budgétaire et les réformes qui favorisent la croissance pour soutenir la dette et la viabilité budgétaire".

Dans le document sur la base de cet accord, le FMI met en garde contre le poids de la dette des sociétés nationales qui, au niveau extérieur, s'élevait à la fin de l'année dernière à 1.674 millions d'escudos cap-verdiens, soit 0,9 % du Produit intérieur brut (PIB) du Cap-Vert.

Sur le plan intérieur, la dette contractée par ces entreprises s'élevait à 11.388 millions d'escudos, soit 6,1 % du PIB et dans ce cas avec un poids de 94,3 % de la dette publique totale émise dans le pays.

"Le gouvernement s'est engagé à achever toutes les mesures liées à la réforme des entreprises d'État", peut-on lire dans le rapport du FMI du 31 juillet 2019.

Le document rappelle que, dès le mois de mars dernier, a eu lieu la vente de 51 % du capital social de la compagnie aérienne cap-verdienne, Société des transports aériens du Cap-Vert (TACV) à des investisseurs islandais et depuis lors cette dernière est devenue Cabo Verde Airlines.

Un nouveau modèle de transport maritime entre les îles a également été établi, avec un consortium dirigé par une société privée portugaise.

Dans le cas de l'ancienne TACV, l'engagement du gouvernement est de vendre les 49 % restants du capital-actions d'ici la fin de l'année, par le biais du marché boursier, selon le document du FMI.

Le programme de réforme du secteur des entreprises de l'Etat, initié en 2017 par le gouvernement cap-verdien, a concerné 23 entreprises dont 10 ont enregistré des pertes en 2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon