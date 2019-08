La chasse de Haftar bombarde l'aéroport civil de Zouara dans l'ouest de la Libye

15 Août 2019

Tripoli, Libye, 15 août (Infosplusgabon) - L'aéroport de Zouara (ouest) a été la cible jeudi d'une frappe aérienne menée par les avions de chasse de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar détruisant des hangars abritant des drones de fabrication turque, selon une source de l'Armée libyenne, illustrant la reprise des affrontements armés après une trêve onusienne à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Depuis le 4 avril dernier des combats acharnés opposent près de Tripoli, l'Armée nationale libyenne basée à l'Est et les troupes de l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la Communauté internationale et siégeant dans la capitale libyenne, Tripoli.

Le chef des opérations de l'Armée de l'air libyenne, Mohamed al-Manfour, a affirmé que "les avions de chasse ont détruit jeudi matin des sites à l'aéroport de Zouara, utilisés comme centres de lancement de drones turcs".

Des témoins ont constaté une frappe aérienne sur l'aéroport de la ville, selon des médias locaux.

Mercredi, c'est l'aéroport de Maitigua, est de Tripoli, banlieue qui a été de nouveau pris pour cible entraînant un arrêt temporaire de la navigation aérienne, a indiqué une source de l'aéroport qui précise qu'un avion de la Compagnie Afriqiyah Aiways en phase d'atterrissage au moment du bombardement a été contraint de se poser à l'aéroport de Misrata (220 km, est de Tripoli).

On rappelle que les combats qui n'ont pas cessé lors de la trêve humanitaire du dimanche à lundi derniers à l'appel de l'envoyé de l'ONU Ghassan Salamé, ont repris de nouveau mardi dans différents fronts autour de la périphérie sud de Tripoli.

Une situation qui a fait voler en éclats les espoirs de M. Ghassan Salamé et de la Communauté internationale de voir cette trêve se transformer en un cessez-le-feu permanent pour pouvoir revenir au processus politique en Libye.

Il reste pour L'envoyé de l'ONU en Libye, deux autres points de son plan de sortie de crise, à savoir, une réunion internationale des pays concernés par le dossier libyen et une rencontre entre Libyens destinée à parachever le processus politique pour une solution durable.

Mais la poursuite des ingérences des pays étrangers qui font obstacle à un règlement de la crise libyenne, pourrait faire échouer les efforts de M. Ghassan Salamé à organiser les deux rencontres prévues par son plan, selon des analystes de la scène politique en Libye.

FIN/INFOSPLUSGABON/AED/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon