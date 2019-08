L'agence nationale de l'aviation civile prend des mesures pour empêcher l'irruption d'Ebola au Nigeria

15 Août 2019

Abuja, Nigeria, 15 août (Infosplusgabon) – L'Autorité de l'aviation civile nigériane (NCAA) a pris des mesures pour empêcher la propagation du virus Ebola dans le pays, en ordonnant à tous les opérateurs, en particulier les compagnies aériennes exploitant des vols régionaux et internationaux, de faire preuve de la plus grande vigilance.

La directive signée par le directeur général de la NCAA, M. Muhtar Usman, intervient dans le contexte d'une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) faisant d'Ebola une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) suite à l'apparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RD Congo).

La déclaration de l'OMS s'inscrit dans le cadre du Règlement sanitaire international. Les scientifiques qui travaillent à l'élaboration de nouveaux traitements ont annoncé cette semaine avoir enregistré des taux de survie de 90 pour cent dans le cadre d'essais cliniques avec deux médicaments.

La directive de la NCAA stipule précisément que les commandants de bord d'un appareil arrivant dans un aéroport nigérian doivent signaler à la tour de contrôle tout cas suspect de maladie transmissible à bord de leur vol.

En cas de suspicion de maladie transmissible à bord d'un appareil, il est demandé à l'équipage de remplir les formulaires sur la Déclaration générale et de localisation de passager pour la santé publique.

Les formulaires remplis seront présentés aux Services de santé portuaires (PHS) de l'aérodrome de destination.

"En outre, les compagnies aériennes doivent veiller à avoir à bord un nombre approprié et valide de trousses de secours, de Kits universels de précaution (UPKS) et de trousses médicales d'urgence. Les compagnies aériennes doivent rafraîchir les connaissances de leurs membres d'équipage (poste de pilotage et personnel de cabine) pour améliorer la prise en charge et la communication avec la tour de contrôle en cas de cas suspect de maladie transmissible à bord".

La NCAA ordonne également que en cas de décès d'un patient, les compagnies aériennes doivent contacter les Services de santé aéroportuaires pour approbation avant de débarquer la dépouille dans le pays.

Ces compagnies doivent aussi signaler à la NCAA par écrit tout cas suspect de maladie transmissible à bord d'un de leurs vols.

"De la même manière, les contrôleurs du trafic aérien doivent immédiatement communiquer aux services de santé aéroportuaires tout signalement d'un cas suspect de maladie transmissible à bord d'un avion".

La NCAA s'attend également à un strict respect de ses directives et fait savoir qu'elle collaborera avec toutes les agences compétentes pour empêcher l'irruption d'Ebola ou de toute autre maladie transmissible au Nigeria.

