L'ONU envisage mener une enquête sur l'attaque dans laquelle trois de son personnel ont péri à Benghazi

15 Août 2019

Tripoli, Libye, 15 août (Infosplusgabon)- Les Nations unies envisagent mener une enquête interne pour révéler les circonstances de l'attaque d'un convoi de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) samedi à Benghazi (Est) tuant trois membres de son personnel et blessant deux autres, a révélé le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric.

Samedi, une bombe ciblant un convoi de la Mission des Nations unies a explosé devant un centre commercial dans la région d'al-Hawari à Benghazi tuant cinq personnes, dont trois membres du personnel de l'ONU, Hussein al-Haddar de Libye, Seniloli Tabuatosole (Fidji) et Clive Beck (Jamaïque).

M. Dujarric, a déclaré que le Secrétaire général, Antonio Guterres, a "condamné avec la plus grande fermeté l'attentat à la voiture piégée du 10 août 2019 à Benghazi", exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt et complet rétablissement aux personnes blessées, ont rapporté jeudi des journaux libyens .

"Nous ne sommes au courant d'aucune revendication de responsabilité pour la voiture piégée", a-t-il déclaré. "Nous allons essayer de déterminer les faits derrière l'incident, notamment par le biais d'une enquête interne", a ajouté M. Dujarric, notant que le Conseil de sécurité a condamné, lors d'une séance d'urgence tenue le 10 août, l'attaque dans les termes les plus énergiques.

"Les Nations unies réaffirment qu'une paix et une stabilité durables en Libye, y compris la fin de l'aggravation de la crise humanitaire, ne peuvent être atteintes que par une solution politique et que les parties doivent engager un dialogue sans délai", a-t-il souligné, ajoutant que: "les Nations unies continueront de se préparer à faciliter ce dialogue entre Libyens".

La Mission d’Appu des Nations unies en Libye a annoncé la mort de trois membres de son personnel, ainsi que deux autres blessés dans l’explosion d’une voiture piégée devant un centre commercial dans le quartier d'al-Hawari à Benghazi.

L'Envoyé de l'ONU et chef de la mission, Ghassan Salamé, a souligné en réaction de l'attentat que: "cette attaque ne nous découragera pas et ne nous empêchera pas de poursuivre notre devoir et d'œuvrer pour la paix, la stabilité et la prospérité de la Libye et de son peuple".

