Entretien entre Fayez al-Sarraj et l'ambassadeur américain en Libye, sur la situation sécuritaire et politique dans le pays

Tripoli, Libye, 15 août (Infosplusgabon)- Le président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj s'est entretenu au téléphone avec le nouvel ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, "de l'évolution de la situation politique et de la sécurité en Libye, des répercussions de l'agression sur la capitale Tripoli, ainsi que de plusieurs dossiers de coopération entre les deux pays amis", a rapporté jeudi un communiqué du Bureau d'information du Conseil présidentiel.

Le nouvel ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a souligné lors de l'entretien téléphonique mercredi soir qu'"il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne et que la seule solution est de revenir au processus politique", a indiqué la même source, ajoutant qu'il a affirmé que: "les États-Unis tiennent à la stabilité de la Libye et à mettre fin aux souffrances de son peuple et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir".

Le diplomate américain a également salué le rôle joué par le Gouvernement d'union nationale dans la lutte contre le terrorisme et son partenariat fructueux avec les États-Unis dans ce domaine, soulignant la nécessité de veiller à ce que les Libyens profitent de leurs ressources naturelles et que personne ne soit autorisé à les altérer ni à compromettre les sources d'énergie.

On rappelle que les Etats-Unis ont apporté leur soutien au Gouvernement d'union nationale lors de la guerre contre "Daech" à Syrte (Centre) dont il a été chassé en décembre 2016, la seule ville occupée par l'organisation de l'Etat islamique en dehors de ses bastions en Irak et en Syrie.

Pour sa part, M. al-Sarraj a exprimé "son appréciation à l'égard de la position américaine", soulignant que les forces du Gouvernement d'union nationale "exercent leur droit légitime de défendre la capitale et son peuple", selon des informations publiées par le service de presse du président du Conseil présidentiel.

M. al-Sarraj a expliqué à l'ambassadeur américain lors de la conversation téléphonique "les aspects des répercussions de l'agression, ainsi que des violations graves qui y sont associées, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", appelant les États-Unis "à œuvrer pour mettre fin à l'agression et aux interventions extérieures négatives en Libye".

Des affrontements armés opposent depuis le 4 avril près de Tripoli, les troupes de l'Armée nationale libyenne basée à l'est et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et les forces de l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale et siégeant dans la capitale libyenne.

MM. al-Sarraj et Norland ont également discuté de "la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la recherche de projets de services, de la reconstruction et du développement, convenant d'intensifier les réunions et de discuter des détails au sein des comités compétents des deux pays", a précisé le Bureau de presse du Conseil présidentiel.

