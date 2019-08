Deux patients guéris grâce au nouveau traitement contre le virus Ebola en RDC

14 Août 2019

Goma, RD Congo, 14 août (Infosplusgabon) - Deux patients guéris grâce à de nouveaux médicaments utilisés contre le virus Ebola dans le centre de traitement de Goma en République démocratique du Congo, ont été autorisés mardi à rentrer chez eux, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces guérisons sont une avancée majeure dans la lutte contre Ebola dans ce pays d'Afrique centrale, après que deux des quatre nouveaux médicaments testés aient prouvé leur efficacité en améliorant significativement le taux de survie des patients.

Les recherches sur le traitement d'Ebola cofinancées par l'OMS, montrent que plus de 90 pour cent des personnes infectées peuvent survivre si elles sont traitées à un stade précoce, a dit l'OMS dans un communiqué.

Selon l'OMS, ses équipes en collaboration avec le gouvernement et des ONG partenaires sur le terrain, continueront à travailler avec les communautés pour identifier les cas, et "dispenser les soins le plus rapidement possible", mais aussi poursuivre le programme de vaccination contre Ebola.

Malgré cette percée, cette épidémie qui dure depuis un an a tué plus de 1 866 personnes dans l'Est de la RD Congo, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué mardi que le nombre d'enfants rendus orphelins ou laissés seuls à cause de l'épidémie, a plus que doublé depuis avril, nécessitant un renforcement rapide des soins spécialisées dans la région.

L'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a recommandé lundi l'usage de deux médicaments, le REGN-EB3 et le mAb114, dans le traitement du virus Ebola, après les "résultats favorables" obtenus dans le cadre d'un essai clinique en RD Congo.

Depuis le début de l'épidémie il y a un an en RD Congo, cette fièvre hémorragique a progressivement infecté 2 687 personnes et coûté la vie à 1 866 d'entre elles.

