Le Bénin invité à accorder une plus grande importance à l’éducation nationale

13 Août 2019

Cotonou, Bénin, 13 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois est invité à accorder une plus grande importance à l’éducation nationale, pour une riposte conséquente à la crise mondiale de l’apprentissage, selon un message du Béninois Daniel EDAH, expert en développement de la jeunesse.

« Au Bénin où plus de 60% de la population a moins de 30 ans à l’instar de nombreux pays africains, j’encourage le gouvernement à donner une plus grande importance à l’éducation nationale, y compris l’éducation civique et l’éducation politique conformément aux engagements relatifs à l’objectif 4 de développement durable en consacrant effectivement au moins 15 à 20% du budget national et 4 à 6% du PIB à l’éducation afin d’apporter une riposte nationale conséquente à cette crise mondiale de l’apprentissage qui interpelle toute l’humanité », a déclaré l’expert dans le cadre de la célébration lundi, de la journée mondiale de la jeunesse.

« L’éducation est à la fois la clé du développement durable et une cause nationale qui doit pouvoir échapper aux luttes politiques partisanes internes et mobiliser toutes les énergies citoyennes », a poursuivi l’expert qui encourage les organisations de jeunes, les organisations de la société civile engagées pour la jeunesse et les ODD ainsi que les associations de parents d’élèves à davantage faire le suivi de l’action publique en matière d’éducation et mener des actions de plaidoyer pour que l’Etat donne plus d’importance aux dépenses de l’éducation.

L’ancien candidat à la présidentielle dans son pays, invite également les coopérations bilatérales et multilatérales à davantage accompagner le gouvernement à donner plus de priorité aux dépenses de l’éducation et de développement du capital humain.

Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies en 1999, la journée internationale de la jeunesse, commémorée chaque 12 août, constitue une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement.

En plaçant la célébration de l’édition 2019 sous le thème : "Transformer l’éducation", la communauté internationale riposte à la crise mondiale de l’apprentissage qui menace d’entraver sérieusement les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable, conclut l’expert.

