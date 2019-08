Plus de 5 tonnes de drogue détruites par la douane malienne près de Bamako

13 Août 2019

Bamako, Mali, 13 août (Infosplusgabon) - La douane malienne, à travers la commission nationale de destruction, a procédé, à Dio, cercle de Kati, à une quarantaine de kilomètres de Bamako, à la destruction des produits pharmaceutiques et stupéfiants saisis par différentes structures douanières, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction générale de la douane malienne.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits, les stupéfiants et autres produits de contrebande, s'est étalé du 8 au 9 août dernier.

Elle visait des produits saisis suite à des investigations et patrouilles douanières effectuées à travers tout le pays, composés de près de 5,5 tonnes de drogues pour une valeur marchande estimée à plus de 6,2 milliards de FCFA, de plusieurs tonnes de médicaments contrefaits, des boissons alcoolisées frelatées et autres produits.

Selon le président de la commission nationale de destruction des médicaments illicites et des stupéfiants, Yaya Coulibaly et du directeur des enquêtes à la direction générale des douanes, Ahmadou Sanogo qui étaient sur place au moment de l'opération, ces produits ont été essentiellement saisis dans des caches aménagées pour échapper à tout contrôle douanier ou tromper la vigilance des douaniers.

M. Sanogo, a sollicité l’aide et le soutien des populations qui doivent collaborer davantage avec les services de répression en leur fournissant des informations afin qu’ils puissent assurer leur mission de sauvegarde de la santé et de la sécurité publique, mais aussi et surtout de la moralité publique.

M. Coulibaly a, de son côté, souligné que la lutte contre ces produits illicites est une action commune profitable à tout le monde, regrettant que ce sont les enfants qui s’adonnent à cette pratique qui détruit la jeunesse.

