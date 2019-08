Levée de suspension de l'interdiction de la circulation des motos et véhicules pick-up au centre et dans le nord du Mali

13 Août 2019

Bamako, Mali, 13 août (Infosplusgabon) - Le chef d’état major général des forces armées maliennes, le général Abdoulaye Coulibaly, a décidé de suspendre l’interdiction de circulation des motos et véhicules pick-up dans les régions de Segou, Mopti (Centre) et Tombouctou (Nord-Est), dans un communiqué transmis ce mardi .

Le communiqué note par ailleurs que tout motocycliste armé ou véhicule pick-up armé, non identifié, circulant dans ces différentes parties du territoire nationale sera traité comme des cibles militaires.

L'interdiction de la circulation des motos et des véhicules pick- up au Centre et dans le Nord du Mali est une mesure qui avait été prise par l'ancien Premier ministre, Souymeylou Boubèye Maiga, alors en tournée dans la zone, dans le but de lutter contre les attaques des terroristes qui utilisaient le plus souvent ces engins pour commettre leur forfait.

La mesure avait suscité beaucoup de remous. Les habitants de ces zones estimaient qu'elle constitue un frein au développement de leurs localités, d'autant que toutes les activités des populations se faisaient à motos.

