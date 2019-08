22 migrants clandestins tunisiens secourus dimanche soir au large des côtes tunisiennes

12 Août 2019

Tunis, Tunisie, 12 août (Infosplusgabon) - Une unité de la Marine militaire tunisienne a secouru dimanche soir, 15 Tunisiens (neuf hommes, deux femmes et quatre enfants âgés entre 3 et 13 ans) après un appel au secours reçu par l'unité et lancé par les migrants dont l'embarcation est tombée en panne à 20 km au large des côtes de la ville tunisienne de Zarzis (Sud-est de la Tunisie).

Selon le porte-parole du ministère tunisien de la Défense, les personnes secourues naviguaient en direction de l'Italie.

Une autre unité de la Marine tunisienne a également secouru sept Tunisiens qui avaient lancé un appel au secours après la panne de leur embarcation à 45 km au large de Houari, au Nord-est de la Tunisie alors qu'ils tentaient de se rendre en Italie.

Les vagues de migrants à partir des côtes de la Tunisie vers l'Italie se sont accrues ces derniers temps, des informations faisant souvent état de noyades, d'opérations de sécurité ou d'arrivées de migrants sur les côtes nord de la Méditerranée avec tous les dangers et risques qui accompagnent ces voyages.

La migration clandestine à partir des côtes tunisiennes est devenue une grande préoccupation pour les autorités italiennes, notamment au niveau des îles de Lempedousa et de Sicile.

Les tentatives de migration clandestine ont enregistré une hausse malgré les sanctions sévères adoptées par les autorités tunisiennes contre les migrants clandestins et en dépit des coûts élevés de la traversée. Cette situation est due à l'absence de perspectives et l'augmentation du chômage auxquelles plus 625.000 personnes font face, notamment parmi les jeunes.

