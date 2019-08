Le ministère libyen des Affaires étrangères condamne l'attentat ciblant la Mission de l'ONU à Benghazi

12 Août 2019

Tripoli, Libye, 12 août (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a condamné "l'attentat terroriste, qui a eu lieu samedi dans la région d'al-Hawari à Benghazi, a tué trois membres du personnel de la Mission des Nations unies en Libye et fait plusieurs blessés", déplorant que la guerre de Tripoli ait favorisé la recrudescence des actes terroristes dans le pays.

L'explosion d'une voiture piégée devant un centre commercial dans le quartier d'al-Hawari à Benghazi (est), ciblant un convoi des Nations unies, a fait trois morts parmi le personnel onusien et en blessant deux autres, tandis que six autres personnes ont été blessées.

Dans un communiqué, le département des informations étrangères du ministère des Affaires étrangères publié lundi, explique "le retour des activités terroristes et des opérations terroristes en raison du chaos sécuritaire causé par la guerre de la capitale et la division des institutions de sécurité et militaires".

Le ministère a appelé la Communauté internationale à mettre fin à la "guerre dans la capitale" et à renvoyer les forces du commandement général à leur positions d'origine, afin que le processus politique puisse reprendre la lutte contre les activités terroristes et soit plus efficace.

Des affrontements militaires opposent depuis plus de quatre mois à la périphérie de Tripoli, les forces de l'Armée nationale libyenne basée à l'est et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et les troupes de l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, siégeant dans la capitale libyenne et reconnu par la Communauté internationale.

Une trêve humanitaire à l'occasion de l'Aïda al-Adha a été proclamée par les belligérants à l'appel de l'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

