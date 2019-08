Elevage : Ouverture le 29 août d’un séminaire sur la Biosécurité dans les élevages

12 Août 2019

LIBREVILLE, 12 août (Infosplusgabon) - Après une série de séminaires instructifs initiés depuis quelques années dans les domaines de l’Agriculture et de l’élevage à travers Libreville et ses environs, la Gabonaise de chimie poursuit son cycle de formations techniques destinées aux éleveurs, notamment, avec un séminaire de formation en élevage consacré à la Biosécurité qui se tiendra le jeudi 29 août 2019 à la Direction de la Gabonaise de Chimie sise à la Zone Industrielle d’Oloumi. La formation est animée par le Docteur Sandrine Guindjoumbi, Vétérinaire à la dite société.

Qu’est-ce que la biosécurité ?

Il est difficile de trouver une définition unique de la biosécurité, ce terme pouvant être employé dans de nombreux domaines d’activité. Dans son usage commun, la biosécurité se réfère à la

protection de la santé par l'évitement de la maladie. Dans le domaine de la santé animale, la définition de la biosécurité peut être très large avec cinq composantes

Le thème retenu est : « L’Alimentation des porcs ».

La biosécurité désigne toutes les mesures visant à réduire le risque d’introduction et de propagation d’organismes pathogènes. Parmi ces mesures figurent l’ensemble des attitudes et des comportements propres à diminuer ce risque au sein de l’élevage dans toutes les activités impliquant des animaux domestiques, des animaux captifs ou exotiques, des animaux sauvages et leurs produits dérivés. Les mesures de biosécurité servent à éviter l’entrée d’agents pathogènes dans un élevage et à prévenir leur diffusion au sein d’un troupeau et dans d’autres exploitations et à prévenir l’infection de l’homme ainsi que leur persistance dans l’environnement.

Dans un contexte où le risque d’apparition de maladies émergentes ou ré-émergentes existe (diarrhée épidémique porcine par exemple ou encore fièvre aphteuse), l’application rigoureuse de mesures strictes de biosécurité constitue dans bien des cas la solution la plus efficace pour prévenir l'introduction et la propagation des agents pathogènes. Des outils complémentaires (vaccination, traçabilité ou compartimentation) sont souvent indispensables mais ils sont toujours accompagnés de recommandations liées à la mise en œuvre de mesures de biosécurité en élevage.

Dans ce contexte et étant donné le lien qu’il a établi au niveau de l’élevage, le vétérinaire sanitaire a un rôle de premier plan à tenir en termes de conseils et

d’informations pour l’amélioration de la biosécurité en élevage.

Objectif général :

Renforcer la mise en œuvre des mesures de biosécurité en élevage en s’appuyant sur les compétences et le rôle de proximité des vétérinaires sanitaires qui interviennent

régulièrement dans les élevages.

Les objectifs pédagogiques seront :

- Rappeler les grands principes de la biosécurité en élevage

- Connaitre pour chacun de ces principes les modalités pratiques de mise en œuvre et les bonnes pratiques en la matière

- Comprendre les mesures de biosécurité

- Détailler le rôle du vétérinaire pour la biosécurité des maladies infectieuses et des maladies à plan d’urgence

- Souligner l’importance de sensibiliser et former les éleveurs aux mesures de biosécurité en élevage

La Gabonaise de Chimie est une entreprise citoyenne et l’une des plus anciennes sur le marché gabonais de l’importation et de la distribution des produits chimiques destinés l’industrie, l’agriculture, la forêt et l’élevage. Elle intervient notamment dans le conseil technique à la clientèle et la fourniture des produits de proximité.

Sise à la Zone Industrielle d’Oloumi, face au Lycée d’Oloumi, la Gabonaise de Chimie est familière depuis plusieurs années de cycles de formation technique pour permettre une meilleure maitrise des métiers de l’agriculture et de l’élevage, dans le sens large, avec notamment une parfaite connaissance de l’utilisation des produits chimiques vendus.

Elle encadre, enseigne et accompagne les petits producteurs comme les grands groupes industriels qui peuvent bénéficier des marques qu’elle représente. En outre, des intrants de qualité sont mis à la disposition des éleveurs, à petits prix, près des centres de production et des coopératives naissantes. Un réseau de 12 magasins dits « Points Verts » sont disséminés à travers le pays et proposent un large choix de produits agricole et d’élevage.

Pour faciliter l’accès à ces formations au plus grand nombre, une contribution de 2000 F CFA est demandée aux participants.

Renseignements au 04977831 et 04977832

