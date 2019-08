Echange d'accusations entre les belligérants libyens au premier jour de l'Aïd al-Adha

11 Août 2019

Tripoli, Libye, 11 août (Infosplusgabon) - Les deux principaux belligérants du conflit en Libye, l'Armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj se sont accusés mutuellement par rapport à la violation de la trêve à Tripoli, ce premier jour de l'Aïd al-Adha.

Des témoins ont déclaré que des coups de feu ont été entendus ce dimanche à Tripoli, mais n'ont pas pu indiqué le camp qui a effectué ces tirs en violation de la trêve humanitaire réclamée par la Mission d'appui des Nations.

Par ailleurs, la direction de l'aéroport international de Maitiga à Tripoli a annoncé ce dimanche la suspension temporaire de ses vols en raison de l'impact d'un missile d'origine inconnu tiré sur l'aéroport.

On rappelle que les deux protagonistes ont accepté d'observer une trêve humanitaire à l'occasion de l'aAïd al-Adha sur demande de l'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, suscitant un espoir de la reprise du processus politique en vue d'une solution négociée, plus de quatre mois après l'offensive militaire contre Tripoli.

M. Salamé, a félicité dimanche les Libyens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, dans l'espoir que la "trêve de l'Aïd" conduira à la paix entre les parties en conflit.

"Malgré la profonde douleur de la perte de trois de nos collègues juste à la veille d'Aïd, victimes d'un terrorisme injuste et brutal, je souhaite à tous une fête bénie, pacifique et inspirante de la conscience, ainsi qu'une véritable trêve qui nous incite à réfléchir sur la nécessité de la paix, du droit à la vie et du respect de la justice et de la réconciliation," a écrit M. Salamé dans un tweet.

La Mission d’appui des Nations unies en Libye a annoncé samedi le décès de trois membres de son personnel dans un attentat à la voiture piégée dans un centre commercial de la région d'al-Hawari à Benghazi (est).

