Le Nigérian Akinfeleye élu premier africain au Conseil mondial de l'éducation au journalisme

11 Août 2019

Lagos, Nigeria, 11 août (Infosplusgabon) - Le Professeur Ralph A. Akinfeleye de l’Université du Nigeria à Lagos (UNILAG) est le premier africain à être élu au Conseil du Congrès mondial de l’éducation au journalisme (WJEC).

Les six membres représentant différentes régions du monde ont été élus lors de la 5ème réunion du WJEC qui s'est tenue à l'Université Paris-Dauphine en France et qui avait regroupé plus de 600 participants - professeurs, chercheurs, professionnels et représentants d'écoles de journalisme de 70 pays.

Akinfeleye, professeur de journalisme et de communication de masse, va apporter à son nouveau poste une vaste expérience professionnelle dans la formation et le mentorat de journalistes, pratiquant leur métier dans les espaces des médias conventionnels et nouveaux, aux niveaux local et international.

Dans sa Déclaration de Paris sur la liberté de l'enseignement en journalisme, le Conseil a noté que '’il ne peut y avoir un environnement d'information de qualité sans un journalisme de qualité’’ et que ‘’la qualité du journalisme dépend grandement d'une formation et d'un journalisme appropriés’’.

La Déclaration affirmait que ''l’enseignement du journalisme avait un rôle fondamental à jouer dans la promotion de sociétés plus inclusives et en faveur du programme de développement à l’horizon 2030 des Nations unies''. Elle a ajouté que la Déclaration ‘’aiderait les collègues à faire comprendre à leurs autorités la spécificité de la formation en journalisme du point de vue des universitaires et des ressources''.

Il a également été convenu que l’enseignement du journalisme devrait rester une filière distincte par rapport aux autres domaines de la communication de masse et de la communication stratégique, le Congrès s’engageant à ''mobiliser les fonds nécessaires à l’excellence des programmes et des activités extrascolaires nécessaires au bon fonctionnement dans une école de journalisme''.

