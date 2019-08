La Tanzanie pleure les victimes de l'explosion d'un camion-citerne dont le bilan des victimes s'élève à 68 morts

11 Août 2019

Dar es-Salaam, Tanzanie, 11 août (Infosplusgabon) - Le président tanzanien, John Pombe Magufuli, a annoncé trois jours de deuil national suite au décès de 68 personnes dans l’explosion d’un camion-citerne transportant des produits pétroliers, samedi à Morogoro, à environ 193 km de la capitale commerciale du pays, Dar es-Salaam.

Un communiqué publié dimanche par la direction des services de Communications au palais présidentiel a indiqué que pendant la période de deuil national, commençant samedi, les drapeaux seront mis en berne à travers le pays.

Le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, devrait représenter le Président Magufuli lors de l'enterrement des victimes à Morogoro dimanche après-midi. Des ministres, entre autres hauts fonctionnaires, se joindront au Premier ministre pour intensifier leurs efforts en vue de la prise en charge médicale des victimes.

Wilbroad Mutafungwa, commandant de la police de la région de Morogoro a également déclaré que le nombre de victimes de l'accident était passé à 68 après que six autres personnes furent mortes des suites de graves brûlures. Plus de 70 autres personnes ont été admises dans différents hôpitaux de Morogoro et de Dar es-Salaam avec des blessures graves causées par l'explosion.

La plupart des morts sont des résidents, principalement des cyclistes, dans la zone animée située près de l’arrêt de bus principal de Morogoro, qui se sont rués vers le camion-citerne pétrolier renversé dans le but de recueillir le carburant renversé.

Le camion avait pris suite à son renversement, ce qui avait provoqué l'explosion, rendant difficile l’identification de la plupart des victimes brûlées, selon le chef de la police régionale.

Selon les témoins oculaires, parmi les autres personnes qui ont péri dans l'accident se trouvaient des personnes qui vaquaient à leur occupation dans les parages.

