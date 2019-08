Les favorites de l’Afrobasket féminin marquent leurs territoires

11 Août 2019

Dakar, Sénégal, 11 août (Infosplusgabon) - Le Nigeria, champion d’Afrique, qui lance de la plus belle des manières l’Afrobasket féminin 2019 en surclassant la Tunisie (75 à 26) dans la Poule B et le Sénégal, vice-champion d’Afrique et onze fois vainqueur de l’épreuve, qui dispose nettement de la Côte d’Ivoire (77 à 36) dans la Poule A.

Les deux équipes favorites de ce tournoi qui se dispute du 10 au 18 août au Dakar Arena de Diamniadio, dans la grande banlieue de la capitale sénégalaise, n’ont pas fait dans la dentelle ce samedi lors de la première journée. Elles ont superbement lancé leur tournoi et adressé un message fort à leurs futures adversaires.

Les Nigérianes ont fait jouer leur puissance athlétique pour s’imposer là où les Sénégalaises ont dû sortir le grand jeu lors du deuxième quart temps pour venir à bout d’une équipe de Côte d’Ivoire qui a joué ses chances et a même mené au score à la fin du premier quart-temps (18 – 15) mais n’a pas tenu la distance. Les « Lionnes » du Sénégal, qui jouaient devant leur président, Macky Sall, ont su élever le rythme à temps pour larguer définitivement des Ivoiriennes très accrocheuses.

Si, lors de cette première journée de l’Afrobasket féminin il y a eu une petite surprise, c’est peut-être la victoire du Mali sur l’Angola dans la Poule C. Cependant les « Aigles » ne manquent pas d’arguments et ont en tête de réussir leur coup fumant de 2007 lorsqu’elles avaient remporté le titre continental à Dakar même, face aux « Lionnes ». Sinon, dans le Groupe D, le Mozambique, autre grand d’Afrique à la poursuite de son passé glorieux s’est imposé devant le Kenya (55 – 39).

La deuxième journée, ce dimanche toujours au Dakar Arena, marquera l’entrée en lice des équipes exemptées de samedi qui, hasard du calendrier, feront face aux vaincues de la journée d’ouverture. Ainsi dès 13h30, dans le Groupe D, le Cap-Vert affrontera le Kenya en quête de rachat. A 16h, Le Cameroun fera ses grands débuts contre la Tunisie dans le Groupe C. A 18h30, l’Egypte fera ses premiers pas dans le Groupe A contre la Côte d’Ivoire et à 21 h, dans le Groupe B la RD Congo tentera de réussir ses premiers pas dans l’épreuve contre une Angola revancharde.

