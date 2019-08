La Côte d'Ivoire accueille un atelier international sur la conception de projets d'investissement REDD+ en Afrique

09 Août 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 9 août (Infosplusgabon) - Le Programme africain pour une agriculture intelligente face au climat (ACSA) de la Banque africaine de développement (BAD), en collaboration avec le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, le Fonds vert pour le climat (GCF) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), organise un atelier international sur la conception de projets d'investissement REDD+ en Afrique.

L'atelier, qui se tiendra du 13 au 16 août 2019, réunira 60 participants de 18 pays africains et des représentants des agences des Nations unies, des agences bilatérales et multilatérales et du secteur privé.

Selon le communiqué de presse de la BAD, les participants examineront les enseignements tirés des investissements REDD + en Afrique, les concepts de projets éligibles au financement REDD + du Fonds vert pour le climat et adopteront un plan pour renforcer l'action REDD+ en Afrique.

REDD + (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) est un mécanisme créé pour inciter économiquement les pays en développement abritant des forêts tropicales à éviter la déforestation et la dégradation des forêts.

L'atelier comprendra une visite de terrain dans les communautés de Dimbokro, où des groupes de femmes utilisent des approches novatrices pour obtenir des terres rares pour des projets d'agroforesterie, de foresterie et de production d'énergie.

L'agriculture est l'un des principaux moteurs de la déforestation. En Afrique et en Asie tropicale, l'agriculture commerciale et l'agriculture de subsistance représentent un tiers de la déforestation. REDD + cherche à prévenir la déforestation tout en faisant face aux défis de la production agricole durable et aux impacts de la dégradation des forêts.

Cet atelier offre l’occasion de planifier avec soin un cadre de gestion inclusif pour les projets REDD + en cours. Il examinera les options disponibles pour les investissements REDD+ bancables en Afrique avec la participation des coordinateurs nationaux REDD+ et des agences d'exécution sur le continent.

L'objectif de REDD + est d'atténuer le changement climatique en réduisant les émissions nettes de GES grâce à une gestion forestière améliorée.

Les pays sont donc encouragés à élaborer des stratégies nationales REDD +, à développer leurs capacités nationales, à établir des niveaux de référence pour le CO₂ et à mettre sur pied des approches participatives avec la participation pleine et effective des communautés locales.

REDD + soutient la création de valeur financière pour le carbone stocké dans les forêts, offrant des incitations aux pays en développement pour réduire les émissions provenant des forêts et investir dans des filières à faible émission de carbone.

Cela devrait conduire à un développement durable et permettra de recevoir un soutien adéquat et prévisible des pays développés. Le financement devrait également provenir du secteur privé. L'idée principale est que les paiements basés sur les résultats doivent être dérivés des réductions vérifiées des émissions de carbone.

