Début du Pèlerinage à la Mecque

09 Août 2019

LIBREVILLE, 9 août (Infosplusgabon) - Le pèlerinage à La Mecque a démarré ce vendredi . Parmi les rituels, celui de faire 7 fois le tour de la Kaaba.

Le Hajj, pèlerinage annuel à La Mecque, a débuté ce 9 août. Plus de deux millions de musulmans sont attendus dans cette ville d’Arabie Saoudite. Mais en quoi consiste ce pilier de l’islam ?

Ce 9 août, plus de deux millions de musulmans se rendent à La Mecque, en Arabie Saoudite, pour démarrer un pèlerinage qui durera jusqu’au 14 août. Ce moment “d’union spirituelle” trouve ses origines bien avant la création de l’islam. “C’est une pratique ancestrale”, précise Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux. “La Kaaba (la maison cubique qui se trouve à l’intérieure de la mosquée de La Mecque, ndlr) accueillait à l’époque des centaines d’idoles”. Selon le Coran, c’est après une révélation de Dieu que le prophète Mahomet ne s’est plus tourné vers Jérusalem pour prier mais vers La Mecque, et plus particulièrement vers la pierre noire de la Kaaba. Les idoles ont alors été retirées, et l’endroit est devenu la première mosquée sacrée de l’islam.

Plus de deux millions de musulmans sont attendus à La Mecque pour le pèlerinage annuel

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’islam et doit, à ce titre, être accompli au moins une fois par les musulmans, si leurs capacités mentales, physiques et financières le leur permettent. Il se déroule entre le 6 et le 13 du Dhoul Hijja, le dernier mois du calendrier lunaire. Le pèlerinage démarre dès l’arrivée en Arabie Saoudite. Les croyants doivent se rendre, selon leur provenance, dans l’un des six points de passage obligatoires du pays, appelés Miqat. À partir de là, les hommes portent l’Ihram, un ensemble de deux pagnes blancs. “Une tenue simple, sans couture”. Les femmes doivent quant à elles avoir la tête et les mains couvertes.

Les musulmans prononcent des paroles sacrées qui lancent symboliquement leur pèlerinage. Plusieurs rituels ont ensuite lieu dans les jours suivants, selon le type de Hajj choisi. Il en existe trois : Tamattou, Al Qiran et Al Ifrâd. Parmi les rites obligatoires figure la circumambulation, qui consiste à effectuer sept tours autour de la Kaaba en touchant la pierre, après la prière de midi. Comme l’explique Tarek Oubrou, “le sept représente l’infini, et les tours ont une symbolique cosmique”.

