Afrique du Sud : Ramaphosa dénonce la violence à l'égard des femmes

Le Cap, Afrique du Sud, 9 août (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a qualifié, vendredi, la violence contre les femmes, de crise nationale et de "la pire forme de profanation de la Constitution et de sa promesse d'égalité des sexes".

Dans un discours prononcé lors de la journée de la femme dans la ville de Vryburg, Ramaphosa a déclaré que le phénomène semble défier les efforts du gouvernement pour lutter contre les abus sexuels envers les femmes.

La fête nationale annuelle marque l'anniversaire de la marche historique de 1956, quand environ 20 000 femmes se sont rendues dans les bâtiments de l'Union à Pretoria pour protester contre une législation visant à renforcer le contrôle du gouvernement d'apartheid sur le mouvement des femmes noires dans les zones urbaines, rappelle-t-on.

"Malgré tous nos efforts, nos lois et nos politiques progressistes, les femmes et les filles de ce pays vivent dans la peur. Dans les rues, dans les écoles et les universités, dans les églises et les lieux de culte et, pire encore, dans leurs maisons. Nous devons reconnaître ici, comme par le passé, la persistance obstinée du patriarcat qui porte les hommes à se croire supérieurs à leurs mères, à leurs femmes et à leurs filles ", a déclaré Ramaphosa.

L’Alliance démocratique, parti d’opposition officiel (AD), a souligné qu’après 25 ans de démocratie, les femmes restent les plus touchées par la pauvreté, la violence et les abus.

"C’est la raison pour laquelle les célébrations de la Journée de la femme organisées par le parti dans tout le pays sont consacrées à la lutte contre la violence sexiste et à une amélioration des activités de maintien de l’ordre pour nous assurer que nous abolirons les crimes violents contre les femmes", a indiqué le chef de la DA, Maimane.

