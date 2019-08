Maurice va signer le protocole de la SADC sur l'industrie

09 Août 2019

Port-Louis, Maurice,9 août (Infosplusgabon) - Maurice va signer le Protocole sur l'industrie de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dont l'objectif est de promouvoir le développement de bases industrielles régionales et nationales diversifiées, innovantes et compétitives à l'échelle mondiale, afin de permettre à la région de la SADC d'atteindre un développement industriel, inclusif et durable.

Dans un communiqué publié, vendredi à Port-Louis, à la suite de la réunion hebdomadaire du Cabinet, le gouvernement a déclaré que le protocole vise à promouvoir l'industrialisation de manière équitable et coordonnée, renforcer les capacités nationales et régionales en matière de formulation, de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques industrielles.

Il vise également à promouvoir et à attirer les investissements dans les secteurs industriels et connexes, faciliter le développement de petites, micro et moyennes entreprises compétitives au niveau mondial, promouvoir l'innovation et la diversification industrielles, le transfert de technologie, le développement des compétences, la recherche et le développement et les nouvelles industries et technologies émergentes et à promouvoir un développement industriel durable et inclusif en encourageant la protection de l'environnement et l'utilisation optimale des ressources naturelles conformément aux normes acceptables à l'échelle internationale.

